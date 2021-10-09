Сборная Англии сыграет на выезде с командой Андорры в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября, начало — в 21:45 мск. Андорра — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

Сборная Андорры в шести турах набрала три очка и занимает предпоследнее место в своей отборочной группе. Позади осталась только команда Сан-Марино.

Свою пока что единственную победу Андорра набрала как раз в домашней игре против Сан-Марино в начале прошлого месяца, забив в ворота аутсайдера два безответных мяча.

После этого были гостевые поражения от Англии и Венгрии. При этом в Будапеште Андорре даже удалось забить один мяч.

Андорра в семи предыдущих матчах на своем поле потерпела четыре поражения.

Англия

Тем временем Англию скоро можно будет поздравлять с выходом на чемпионат мира. После шести сыгранных матчей англичане с 16 очками возглавляют свою группу, опережая на четыре очка Албанию и на пять — Польшу.

В текущем отборе команда Гарета Саутгейта не смогла выиграть только в гостевом матче против Польши. Встреча в Варшаве в начале сентября завершилась вничью 1:1.

Перед этим же у Англии было пять уверенных побед. В прошлом месяце финалист Евро-2020 разгромил Венгрию и Андорру, забив им по четыре мяча.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сборная Англии пропустила всего лишь два мяча в отборе на ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

На Андорру можно поставить за 69.00, ничью букмекеры предлагают за 25.00, а победу Англии — за 1.03.

По исходу здесь все предельно ясно, но, скорее всего, англичане постараются как можно скорее забить сопернику два мяча, чтобы не доводить дело до лишней суеты.

Андорра, хоть и заметно уступает в классе, все равно достаточно неприятный соперник, а тем более на своем поле.

Ставка — тотал Англии в первом тайме больше 1,5 за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на гол Англии с 1 по 15 минуту за 2.40.