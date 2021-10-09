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    Сможет ли Англия забить быстрый гол в матче с Андоррой?

    Андорра — Англия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Англия
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    Харри Кейн
    Сборная Англии сыграет на выезде с командой Андорры в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября, начало — в 21:45 мск. Андорра — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 09 Октября 2021 года
    Андорра
  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра 21:45 Англия Англия
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 20.00
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  • 1.02
  • Ставка!
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    Андорра

    Сборная Андорры в шести турах набрала три очка и занимает предпоследнее место в своей отборочной группе. Позади осталась только команда Сан-Марино.

    Свою пока что единственную победу Андорра набрала как раз в домашней игре против Сан-Марино в начале прошлого месяца, забив в ворота аутсайдера два безответных мяча.

    После этого были гостевые поражения от Англии и Венгрии. При этом в Будапеште Андорре даже удалось забить один мяч.

    Андорра в семи предыдущих матчах на своем поле потерпела четыре поражения.

    Англия

    Тем временем Англию скоро можно будет поздравлять с выходом на чемпионат мира. После шести сыгранных матчей англичане с 16 очками возглавляют свою группу, опережая на четыре очка Албанию и на пять — Польшу.

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  • 09/09/2021

    • В текущем отборе команда Гарета Саутгейта не смогла выиграть только в гостевом матче против Польши. Встреча в Варшаве в начале сентября завершилась вничью 1:1.

    Перед этим же у Англии было пять уверенных побед. В прошлом месяце финалист Евро-2020 разгромил Венгрию и Андорру, забив им по четыре мяча.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сборная Англии пропустила всего лишь два мяча в отборе на ЧМ-2022.

    Прогноз и ставка

    На Андорру можно поставить за 69.00, ничью букмекеры предлагают за 25.00, а победу Англии — за 1.03.

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    По исходу здесь все предельно ясно, но, скорее всего, англичане постараются как можно скорее забить сопернику два мяча, чтобы не доводить дело до лишней суеты.

    Андорра, хоть и заметно уступает в классе, все равно достаточно неприятный соперник, а тем более на своем поле.

    Ставка — тотал Англии в первом тайме больше 1,5 за 1.90.

    Также можно рассмотреть ставку на гол Англии с 1 по 15 минуту за 2.40.

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    Андорра — Англия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Англия забить быстрый гол в матче с Андоррой?
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