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    Молдавская молодежка не устоит перед валлийцами?

    Молдавия U21 — Уэльс U21. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Молодежный чемпионат Европы 2023, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Молдавия U21 — Уэльс U21
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    Серафим Кожокарь
    Молдавия U21 сыграет на своем поле с Уэльсом U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:00 мск. Молдавия U21 — Уэльс U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Молдавии U21

    Сборная Молдавии U21 нынешний отборочный цикл проваливает. Молодая молдавская армада разжилась лишь одним баллом в трех матчах.

    По итогам двух сыгранных туров сборная Молдавии занимает 5 место в турнирной таблице своей отборочной группы. Причем молдаване еще не забивали.

    В минувшем туре квалификации сборная Молдавия U21 уступила голландским сверстникам. Класс соперника сказался, и молдаване пропустили три сухих мяча.

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    Нет сомнений, что и в этой встрече молдаване испытают трудности в матче с валлийцами. Соперник выглядит сильнее, да и собственные проблемы в атаке никуда не делись.

    Сборная Уэльса U21

    Нынешний турнир сборная Уэльса U21 проводит достаточно неплохо. Валлийцы борются за самые высокие места, но пока отстают от лидера группы швейцарцев.

    В двух поединках британцы набрали 4 пункта. Причем забили валлийцы уже 4 мяча, не пропустив в свои ворота ни разу. Не оборона, а бетон!

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  • 04/10/2021

    • Минувший тур Уэльс U21 вполне может записать себе в актив. Выездная разгромная победа над болгарами вышла эффектной (0:4).

    К слову, в том поединке хет-трик в свой актив записал форвард Джек Вейл. Именно на него наверняка поставит тренерский штаб и в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Уэльс U21 за 2.02, на ничью за 3.40, а на Молдавию U21 — за 3.86.

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    Хозяева пока не забили ни одного мяча, и наверняка не сумеют справиться с Уэльсом.

    В своем последнем матче валлийцы продемонстрировали высокий уровень реализации.

    Валлийцы смотрятся сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Победа Уэльса U21 с коэффициентом 2.02.

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    Молдавия U21 — Уэльс U21: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Молдавская молодежка не устоит перед валлийцами?
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