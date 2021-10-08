8 октября в Гамбурге сборная Германии примет сборную Румынии в рамках поединка отборочного цикла ЧМ-2022 группы J. Начало матча в 21:45 мск. Германия — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

С приходом Ханси Флика сборная Германии начала стабильно побеждать. Под его руководством в сентября команда набрала 9 очков и вышла на первое место в группе.

2 сентября немецкая сборная выиграла у Лихтенштейна со счетом 2:0. Спустя несколько дней она набрали 3 очка, разгромив Армению 6:0. В последнем поединке «Бундестим» обыграла Исландию со счетом 4:0.

Итого, сейчас у Германии 15 баллов, 17 забитых и 2 пропущенных мяча в этом отборочном цикле. Примечательно, что еще ни разу она не играла вничью — 5 побед и поражение от Северной Македонии (1:2).

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У команды травмированы Робин Госенс и Илкай Гюндоган. Также напомним, что свою международную карьеру завершил Тони Кроос.

Румыния

Сборная Румынии идет на третьей позиции в группе. У нее 10 очков на счету и от второй строчки ее отделяет всего один пункт.

Румыны потерпели 2 поражения в этой квалификации, но в последних трех выступлениях они не проигрывали, одержав 2 победы и сыграв вничью.

«Циплята» смогли одолеть исландцев со счетом 2:0. После них они обыграли Лихтенштейн с тем же результатом и разошлись нулевой ничьей с Северной Македонией.

У румынов дисквалифицирован основной полузащитник Драгош Недельку.

Прогноз и ставка

Согласно коэффициентам, у Румынии нет шансов на победу — 1.11 против 21.00. На ничью букмекеры предлагают поставить с котировкой 9.30.

Это будет вторая очная встреча команд в текущем турнире. В прошлый раз выиграли немцы со счетом 1:0. С приходом Флика немецкая команда стала показывать более стабильный футбол , так что ждать сенсации, наверное, не стоит.