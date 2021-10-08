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    Германия продолжит набирать очки

    Германия — Румыния. Прогноз (к. 1.97) и ставки на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Румыния
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    Томас Мюллер
    8 октября в Гамбурге сборная Германии примет сборную Румынии в рамках поединка отборочного цикла ЧМ-2022 группы J. Начало матча в 21:45 мск. Германия — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 08 Октября 2021 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 21:45 Румыния Румыния
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    Германия

    С приходом Ханси Флика сборная Германии начала стабильно побеждать. Под его руководством в сентября команда набрала 9 очков и вышла на первое место в группе.

    2 сентября немецкая сборная выиграла у Лихтенштейна со счетом 2:0. Спустя несколько дней она набрали 3 очка, разгромив Армению 6:0. В последнем поединке «Бундестим» обыграла Исландию со счетом 4:0.

    Итого, сейчас у Германии 15 баллов, 17 забитых и 2 пропущенных мяча в этом отборочном цикле. Примечательно, что еще ни разу она не играла вничью — 5 побед и поражение от Северной Македонии (1:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    У команды травмированы Робин Госенс и Илкай Гюндоган. Также напомним, что свою международную карьеру завершил Тони Кроос.

    Румыния

    Сборная Румынии идет на третьей позиции в группе. У нее 10 очков на счету и от второй строчки ее отделяет всего один пункт.

    Румыны потерпели 2 поражения в этой квалификации, но в последних трех выступлениях они не проигрывали, одержав 2 победы и сыграв вничью.

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  • 04/10/2021

    • «Циплята» смогли одолеть исландцев со счетом 2:0. После них они обыграли Лихтенштейн с тем же результатом и разошлись нулевой ничьей с Северной Македонией.

    У румынов дисквалифицирован основной полузащитник Драгош Недельку.

    Прогноз и ставка

    Согласно коэффициентам, у Румынии нет шансов на победу — 1.11 против 21.00. На ничью букмекеры предлагают поставить с котировкой 9.30.

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    Это будет вторая очная встреча команд в текущем турнире. В прошлый раз выиграли немцы со счетом 1:0. С приходом Флика немецкая команда стала показывать более стабильный футбол, так что ждать сенсации, наверное, не стоит.

    Германия — фаворит группы J и румынам пока что не по силам тягаться соперниками такого уровня. К концу второго сбора немцы набрали оборотов в результативности, не пропустив при этом ни одного мяча. Ставка на победу Германии с форой -2.5 — вполне неплохой вариант. Коэффициент составляет 1.97.

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    Германия — Румыния: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Германия продолжит набирать очки
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