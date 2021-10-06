Италия сыграет на своем поле с Испанией в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Матч пройдет 6 октября, начало — в 21:45 мск. Италия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Италии

Действующие чемпионы Европы пока оправдывают свой статус. В квалификации к Чемпионату мира итальянцы лидируют в группе С.

Последний поединок «Скуадра Адзурра» провела против сборной Литвы. Пять сухих мячей в ворота прибалтийцев показали реальную картину того противостояния.

Разумеется, в матче с испанцами мотивация у сборной Италии будет зашкаливать. Разумеется, Роберто Манчини попытается собрать всех сильнейших исполнителей.

Все прогнозы на Лигу наций

Со сборной Испании у итальянцев непростые взаимоотношения. Например, в полуфинале недавнего Евро команда Манчини лишь в серии пенальти одолела непримиримого соперника.

Сборная Испании

Нынешний отборочный турнир на Мундиаль испанцы проводят не столь уверенно. Все же, не совсем привычно, что «Фурия Роха» по потерянным очкам уступает Швеции.

Минувший тур отборочного турнира сборная Испании провела продуктивно. Выездная победа над Косово (0:2) дала нужный психологический импульс.

Быть может, поражение от шведов в самом начале осени стало катализатором максимального настроя на последующие поединки. Уже 4 мяча в активе у Феррана Торреса.

При этом испанцы наверняка мечтают о реванше за проигранную серию пенальти на Евро. Вот только последняя выездная виктория над итальянцами состоялась более века (!) назад.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Италию за 2.26, на ничью за 3.20, а на Испанию — за 3.55.

Итальянцы в родных стенах традиционно успешно играют с Испанией.

Испанцы наверняка не будут отсиживаться в обороне .

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих игроков, способных реализовать свои моменты. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.