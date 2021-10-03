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    Отберет ли «Ман Сити» лидерство в АПЛ у «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка (к. 2.08) на футбол, Чемпионат Англии, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
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    «Ливерпуль»
    Центральная встреча 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 3 октября. Матч пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле и стартует в 18:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Октября 2021 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 18:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы начали сентябрь с выездного разгрома «Лидса» (3:0), после чего одержали домашнюю победу над «Миланом» в Лиге чемпионов — 3:2.

    После этого со счетом 3:0 были обыграны «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ, и «Норвич» в выездной встрече Кубка лиги.

    В гостевом матче с «Брентфордом» команда Юргена Клоппа вела 3:1, но упустила победу (3:3), а в последнем матче «Ливерпуль» в рамках ЛЧ разгромил на выезде «Порту» со счетом 5:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 6 туров АПЛ «Ливерпуль» лидирует в таблице с 14 очками. Разница мячей 15-4, 5 голов забил Салах, по 3 — Жота и Мане. Не сыграют Трент, Тиаго и Харви Эллиот.

    «Манчестер Сити»

    Команда Пепа Гвардиолы начала сентябрь с минимальной выездной победы над «Лестером» (1:0) в АПЛ, после чего дома устроила перестрелку с «Лейпцигом» (6:3) в матче ЛЧ.

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  • 29/09/2021

    • В домашнем матче с «Саутгемптоном» «горожане» потеряли очки — 0:0, а в Кубке лиги без проблем разгромили дома «Уиком» (6:1).

    В последних матчах «Ман Сити» на выезде одолел «Челси» в АПЛ — 1:0, но после этого проиграл ПСЖ в в Париже (0:2) в рамках Лиги чемпионов.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 6 туров АПЛ «Ман Сити» идет на 2-м месте в таблице с 13 очками. Разница мячей 12-1, 2 гола забил Габриэл Жезус. Не сыграют Гюндоган и Зинченко.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Ман Сити» — 2.46.

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    В прошлом сезоне «Ливерпуль» на выезде сыграл 1:1, а дома проиграл 1:4. «Ман Сити» в Ливерпуле в последних 5 матчах победил лишь раз, потерпев 3 поражения.

    На своем поле у «Ливерпуля» 5 побед и 2 ничьи в 7 предыдущих поединках в АПЛ. Прогнозируем, что «Ливерпуль» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.51 и ТБ 2,5 за 1.62.

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Ман Сити» лидерство в АПЛ у «Ливерпуля»?
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