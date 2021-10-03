Центральная встреча 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 3 октября. Матч пройдет на «Энфилде» в Ливерпуле и стартует в 18:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы начали сентябрь с выездного разгрома «Лидса» (3:0), после чего одержали домашнюю победу над «Миланом» в Лиге чемпионов — 3:2.

После этого со счетом 3:0 были обыграны «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ, и «Норвич» в выездной встрече Кубка лиги.

В гостевом матче с «Брентфордом» команда Юргена Клоппа вела 3:1, но упустила победу (3:3), а в последнем матче «Ливерпуль» в рамках ЛЧ разгромил на выезде «Порту» со счетом 5:1.

Все прогнозы на АПЛ

После 6 туров АПЛ «Ливерпуль» лидирует в таблице с 14 очками. Разница мячей 15-4, 5 голов забил Салах, по 3 — Жота и Мане. Не сыграют Трент, Тиаго и Харви Эллиот.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы начала сентябрь с минимальной выездной победы над «Лестером» (1:0) в АПЛ, после чего дома устроила перестрелку с «Лейпцигом» (6:3) в матче ЛЧ.

В домашнем матче с «Саутгемптоном» «горожане» потеряли очки — 0:0, а в Кубке лиги без проблем разгромили дома «Уиком» (6:1).

В последних матчах «Ман Сити» на выезде одолел «Челси» в АПЛ — 1:0, но после этого проиграл ПСЖ в в Париже (0:2) в рамках Лиги чемпионов.

Календарь и таблица АПЛ

После 6 туров АПЛ «Ман Сити» идет на 2-м месте в таблице с 13 очками. Разница мячей 12-1, 2 гола забил Габриэл Жезус. Не сыграют Гюндоган и Зинченко.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Ман Сити» — 2.46.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» на выезде сыграл 1:1, а дома проиграл 1:4. «Ман Сити» в Ливерпуле в последних 5 матчах победил лишь раз, потерпев 3 поражения.

На своем поле у «Ливерпуля» 5 побед и 2 ничьи в 7 предыдущих поединках в АПЛ. Прогнозируем, что «Ливерпуль» не проиграет .