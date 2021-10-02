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    Неудачи островитян продолжатся?

    «Уэска» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Чемпионат Испании, 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Тенерифе»
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    «Уэска»
    В 8-м туре второго испанского дивизиона «Уэска» в родных стенах сразится с «Тенерифе». Поединок состоится 2 октября и начнется в 17:00 по мск. «Уэска» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Октября 2021 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 17:00 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
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    «Уэска»

    «Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.

    По итогам семи туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали десять баллов, с которыми идут седьмыми. Они по три раза побеждали и проигрывали, а также раз сыграли вничью.

    В минувшем туре «гранатово-синие» на выезде переиграли вторую команду «Реал Сосьедада» со счетом 2:0, а ранее дома не справились с «Фуэнлабрадой», сыграв вничью 0:0.

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    В этом розыгрыше первого испанского дивизиона «Уэска» на своей арене добилась двух викторий, раз сыграла вничью и потерпела одно фиаско.

    «Тенерифе»

    В прошлогоднем розыгрыше Сегунды «Тенерифе» ни на что не претендовал и финишировал во второй части турнирной таблицы, на 14 месте.

    В текущем же розыгрыше второго испанского дивизиона островитяне по итогам семи встреч набрали 11 баллов и делят с ними четвертое место еще с рядом коллективов.

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    • В новом сезоне канарцы пока за всю турнирную дистанцию добыли три виктории, а также по два раза играли вничью и проигрывали. Оба фиаско как раз пришлось на минувшие два тура — в гостях от «Альмерии» 1:3 и дома от «Мирандеса» 1:2.

    В текущем розыгрыше Сегунды «Тенеирфе» вне родных стен добыл две виктории, один поединок закончил мировым исходом и одну встречу проиграл.

    В розыгрыше Сегунды-2019/20 «Уэска» в поединках с «Тенерифе»заработала четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Уэска» — «Тенерифе»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Тенерифе» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.28.

    После удачного старта островитяне начали сдавать свои позиции, проигрывая только в последнее время. Прогнозируем, что неудачи «Тенерифе» продолжатся и канарцы снова уступят.

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    «Уэска» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Неудачи островитян продолжатся?
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