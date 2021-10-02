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    «Атлетико» оставит «Барсу» без тренера?

    «Атлетико» — «Барселона». Прогноз (к. 2.02) и ставки на чемпионат Испании 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Барселона»
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    «Барселона» начала неделю с поражения от «Бенфики» в Лиге чемпионов
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Барселоны» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 октября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Октября 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    «Атлетико» после семи туров находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги.

    Команда Диего Симеоне легко могла быть и первой, если бы не проиграла в прошлом туре «Алавесу», который к тому моменту не набрал ни одного очка. «Матрасники» умудрились уступить аутсайдеру со счетом 0:1.

    С другой стороны, ничего удивительного, если учесть, какие проблемы порой испытывает «Атлетико» в атакующей игре.

    Впрочем, мадридский клуб очень быстро пришел в себя. Среди недели «Атлетико» одержал гостевую победу над «Миланом» в Лиге чемпионов. Правда, камбэку поспособствовало удаление в составе соперника и спорный пенальти в самом конце игры. В равных состав «Атлетико» играл заметно хуже.

    «Барселона»

    Дни Рональда Кумана в «Барселоне», похоже, сочтены. Прямо сейчас ни у кого нет сомнений, что совсем скоро у команды будет новый главный тренер.

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    • На днях «Барса» с треском проиграла «Бенфике» во втором туре Лиги чемпионов. Как и в игре с «Баварией», каталонцы пропустили три мяча и ни разу не забили.

    И «Барселона» снова ни разу не пробивала в створ ворот соперника. Настоящая капитуляция. Очень болезненный период в жизни клуба, вряд ли в результатах виноват только Куман, но крайним, безусловно, будет именно он.

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    Если верить испанским СМИ, до матча с «Атлетико» Кумана не тронут, но потом может произойти все что угодно. Еще одно поражение голландцу точно не простят.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Барселоны» — за 4.25.

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    В прошлом сезоне у «Барсы» был Лео Месси, но даже с великим аргентинцем она так ни разу и не забила «Атлетико» в двух матчах. В Мадриде выиграла команда Симеоне со счетом 1:0, а на «Камп Ноу» была ничья 0:0.

    «Барса» находится в плачевном состоянии, к сожалению. Морально команда просто раздавлена. И скорее всего, «Атлетико» поставит точку во взаимоотношениях Кумана и «Барселоны».

    Ставка — победа «Атлетико» за 2.02. Поразительно, но поспособствовать увольнению Кумана могут Луис Суарес и Антуан Гризманн, которые не пригодились голландцу в «Барсе».

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    «Атлетико» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. «Атлетико» оставит «Барсу» без тренера?
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