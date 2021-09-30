Луганская «Заря» сыграет на своем поле против «Ромы» во втором туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября в Запорожье, начало — в 19:45 мск. «Заря» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

«Заря» в первом туре с треском проиграла на выезде «Буде-Глимт». Матч в Норвегии завершился для луганчан поражением со счетом 1:3. Все три мяча соперник забил в первые 15 минут второго тайма. Это было наказание за грубейшие ошибки.

С другой стороны, результат не очень удивил. В конце августа «Заря» без шансов уступила в квалификации Лиги Европы венскому «Рапиду». Австрийцы в обоих матчах забили команде Виктора Скрипника по три мяча.

Но к предстоящему матчу «Заря» подходит в относительно неплохом настроении после двух ярких побед в чемпионате Украины. Сначала был повержен одесский «Черноморец», а потом «Днепр-1». В этих матчах «Заря» забила семь мячей и ни разу не пропустила.

«Заря» в этом сезоне не смогла забить только в одном домашнем матче.

«Рома»

«Рома» две недели назад стартовала в групповом этапе ЛК с крупной победы над софийским ЦСКА. Римляне забили в ворота болгарского клуба пять мячей.

Но последними матчами своей команды Жозе Моуринью вряд ли доволен. В конце прошлой недели «Рома» проиграла «Лацио» (2:3). «Особенный», как обычно, обвинял во всем арбитра, но на самом деле «джаллоросси» сыграли слабо.

Все прогнозы на Лигу конференций

Еще одно поражение «Рома» потерпела на поле «Вероны» — тоже со счетом 2:3. Между этими неудачами была скромная победа над «Удинезе», но даже там римский клуб выглядел не очень убедительно.

Прогноз и ставка

На «Зарю» в этом матче можно поставить за 7.30, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Ромы» — за 1.42.

Понятно, что команды находятся на разном уровне, но «Заря» за счет хотя бы своего характера может заставить соперника нервничать.

Ставка — обе команды забьют за 1.97. Лига конференций далеко не тот турнир, в котором «Рома» будет играть на пределе своих возможностей.