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    Сможет ли «Заря» забить в матче с «Ромой»?

    «Заря» — «Рома». Прогноз (к. 1.97) и ставки на Лигу конференций 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Рома»
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    Жозе Моуринью
    Луганская «Заря» сыграет на своем поле против «Ромы» во втором туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября в Запорожье, начало — в 19:45 мск. «Заря» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 30 Сентября 2021 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 19:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.00
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Заря»

    «Заря» в первом туре с треском проиграла на выезде «Буде-Глимт». Матч в Норвегии завершился для луганчан поражением со счетом 1:3. Все три мяча соперник забил в первые 15 минут второго тайма. Это было наказание за грубейшие ошибки.

    С другой стороны, результат не очень удивил. В конце августа «Заря» без шансов уступила в квалификации Лиги Европы венскому «Рапиду». Австрийцы в обоих матчах забили команде Виктора Скрипника по три мяча.

    Но к предстоящему матчу «Заря» подходит в относительно неплохом настроении после двух ярких побед в чемпионате Украины. Сначала был повержен одесский «Черноморец», а потом «Днепр-1». В этих матчах «Заря» забила семь мячей и ни разу не пропустила.

    «Заря» в этом сезоне не смогла забить только в одном домашнем матче.

    «Рома»

    «Рома» две недели назад стартовала в групповом этапе ЛК с крупной победы над софийским ЦСКА. Римляне забили в ворота болгарского клуба пять мячей.

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    • Но последними матчами своей команды Жозе Моуринью вряд ли доволен. В конце прошлой недели «Рома» проиграла «Лацио» (2:3). «Особенный», как обычно, обвинял во всем арбитра, но на самом деле «джаллоросси» сыграли слабо.

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    Еще одно поражение «Рома» потерпела на поле «Вероны» — тоже со счетом 2:3. Между этими неудачами была скромная победа над «Удинезе», но даже там римский клуб выглядел не очень убедительно.

    Прогноз и ставка

    На «Зарю» в этом матче можно поставить за 7.30, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Ромы» — за 1.42.

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    Понятно, что команды находятся на разном уровне, но «Заря» за счет хотя бы своего характера может заставить соперника нервничать.

    Ставка — обе команды забьют за 1.97. Лига конференций далеко не тот турнир, в котором «Рома» будет играть на пределе своих возможностей.

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    «Заря» — «Рома»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Заря» забить в матче с «Ромой»?
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