«Саутгемптон»
«Святые» в АПЛ не блещут, что и показало начало чемпионата. Все-таки 15 место с четырьмя очками в активе — явно не лучший старт.
В минувшем туре «Саутгемптон» добыл важнейший балл. Команда отобрала очки у «Манчестер Сити», сыграв с командой Гвардиолы вничью (0:0).
Главная проблема «святых» — слабенькая атака. В пяти матчах чемпионата «Саутгемптон» отличился лишь четырьмя голами.
На этой неделе клуб вышел в 1/8 финала Кубка английской Лиги, победив по пенальти «Шеффилд Юнайтед» (2:2). Тем самым коллектив не знает поражений шесть матчей кряду.
«Вулверхэмптон»
После ухода Нуну Эшпириту Санту «волки» стали показывать очень невнятные результаты. В чемпионате за пяти туров они выиграли только один раз при четырех поражениях и идут на 16 месте.
Всего команда сыграла в этом сезоне шесть матчей с учетом Кубка английской лиги. Единственную победу в АПЛ «Вулверхэмптон» одержал в игре с «Уотфордом» (2:0).
18 сентября хозяева провели свою последнюю игру в АПЛ, где они потерпели поражение от «Брентфорда» с результатом 0:2.
Посреди недели коллектив снова проиграл — на сей раз «Тоттенхэму» в Кубке Лиги, правда, это случилось по пенальти после 2:2 по итогам игрового времени.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.