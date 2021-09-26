«Саутгемптон» сыграет на своем поле против «Вулверхэмтона» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 сентября в Саутгемптоне на «Сент-Мэри», начало — в 16:00 мск. «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Святые» в АПЛ не блещут, что и показало начало чемпионата. Все-таки 15 место с четырьмя очками в активе — явно не лучший старт.

В минувшем туре «Саутгемптон» добыл важнейший балл. Команда отобрала очки у «Манчестер Сити», сыграв с командой Гвардиолы вничью (0:0).

Главная проблема «святых» — слабенькая атака. В пяти матчах чемпионата «Саутгемптон» отличился лишь четырьмя голами.

Все прогнозы на АПЛ

На этой неделе клуб вышел в 1/8 финала Кубка английской Лиги, победив по пенальти «Шеффилд Юнайтед» (2:2). Тем самым коллектив не знает поражений шесть матчей кряду.

«Вулверхэмптон»

После ухода Нуну Эшпириту Санту «волки» стали показывать очень невнятные результаты. В чемпионате за пяти туров они выиграли только один раз при четырех поражениях и идут на 16 месте.

Всего команда сыграла в этом сезоне шесть матчей с учетом Кубка английской лиги. Единственную победу в АПЛ «Вулверхэмптон» одержал в игре с «Уотфордом» (2:0).

18 сентября хозяева провели свою последнюю игру в АПЛ, где они потерпели поражение от «Брентфорда» с результатом 0:2.

Посреди недели коллектив снова проиграл — на сей раз «Тоттенхэму» в Кубке Лиги, правда, это случилось по пенальти после 2:2 по итогам игрового времени.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.