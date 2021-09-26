В 6-м туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Сампдорию». Матч пройдет на стадионе «Альянц» 26 сентября. Начало встречи — в 13:30 мск. «Ювентус» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринцы старт сезона провалили. Сказался уход Криштиану Роналду, но есть и другие проблемы, связанные с перестройкой «Ювентуса».

На данный момент «бьянконери» занимают явно не радостное 12 место, хотя еще туром ранее «Старая Синьора» была и вовсе 18-й.

В позапрошлом туре чемпионата туринцы могли добыть первую победу в чемпионате. Между тем, «Милан» одолеть не удалось (1:1).

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В итоге им удалось это сделать в последнем поединке, где они переиграли «Специю» (3:2) на выезде.

«Сампдория»

«Сампдория» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 5 очков.

В пяти сыгранных турах команда Роберто Д'Аверсы проиграла «Милану» (0:1) и «Наполи» (0:4), разошлась миром с «Сассуоло» (0:0) и «Интером» (2:2), а также разгромила «Эмполи» (3:0).

В 1/32 финала Кубка Италии «моряки» одолели «Алессандрию» (3:2), доигрывая матч в большинстве.

Поражение от «Наполи» было в прошлом туре, чем беспроигрышная серия «блучеркьяти» остановилась на четырех поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 2,75.