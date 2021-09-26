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    Одержит ли «Ювентус» свою вторую победу?

    «Ювентус» — «Сампдория». Прогноз и ставка (к. 2.75) на футбольный матч итальянской Серии А 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Сампдория»
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    «Ювентус» идет на 12 месте
    В 6-м туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Сампдорию». Матч пройдет на стадионе «Альянц» 26 сентября. Начало встречи — в 13:30 мск. «Ювентус» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Сентября 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 13:30 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    Туринцы старт сезона провалили. Сказался уход Криштиану Роналду, но есть и другие проблемы, связанные с перестройкой «Ювентуса».

    На данный момент «бьянконери» занимают явно не радостное 12 место, хотя еще туром ранее «Старая Синьора» была и вовсе 18-й.

    В позапрошлом туре чемпионата туринцы могли добыть первую победу в чемпионате. Между тем, «Милан» одолеть не удалось (1:1).

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    В итоге им удалось это сделать в последнем поединке, где они переиграли «Специю» (3:2) на выезде.

    «Сампдория»

    «Сампдория» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 5 очков.

    В пяти сыгранных турах команда Роберто Д'Аверсы проиграла «Милану» (0:1) и «Наполи» (0:4), разошлась миром с «Сассуоло» (0:0) и «Интером» (2:2), а также разгромила «Эмполи» (3:0).

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  • 14/09/2021

    • В 1/32 финала Кубка Италии «моряки» одолели «Алессандрию» (3:2), доигрывая матч в большинстве.

    Поражение от «Наполи» было в прошлом туре, чем беспроигрышная серия «блучеркьяти» остановилась на четырех поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 2,75.

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    «Ювентус» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Ювентус» свою вторую победу?
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