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    «Бавария» снова выиграет с крупным счетом?

    «Гройтер Фюрт» — «Бавария». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Германии 24 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Бавария»
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    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на выезде против «Гройтер Фюрта» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 12.00
  • 2
  • 1.10
  • Ставка!
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    «Гройтер Фюрт»

    Судя по всему, «Гройтер Фюрту» будет очень сложно сохранить место в элитном дивизионе. После пяти туров команда находится на дне турнирной таблице.

    В пяти матчах команда Штефана Лайтля набрала лишь одно очко. Встреча второго тура с «Арминией» завершилась вничью.

    В остальных матчах «Гройтер Фюрт» уступил. В том числе на прошлой неделе берлинской «Герте» (1:2).

    «Гройтер Фюрт» в пяти матчах пропустил 12 мячей.

    «Бавария»

    Тем временем «Бавария» уже первая. Правда, пока что мюнхенская машина опережает «Вольфсбург» только по дополнительным показателям, но, как говорится, еще не вечер.

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  • 21/09/2021

    • После стартовой ничьей с менхенгладбахской «Боруссией» команда Юлиана Нагельсманна одержала четыре победы.

    В прошлом туре «Бавария» разнесла «Бохум», забив семь мячей. Перед этим была разгромная победа над «Лейпцигом» (4:1).

    Кроме того, не стоит забывать про уверенную победу над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов.

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    «Бавария» забила 19 мячей в четырех последних матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Гройтер Фюрт» в этом матче можно поставить за 20.50, ничью букмекеры предлагают за 12.00, а победу «Баварии» — за 1.12.

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    Все будет зависеть от «Баварии». Захотят — забьют много, не захотят — ограничатся 3-4 голами. Но, скорее всего, скромничать гости не будут.

    Ставка — победа «Баварии» + тотал матча больше 4,5 за 2.11.

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    «Гройтер Фюрт» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 24.09.2021. Прогнозы на футбол. «Бавария» снова выиграет с крупным счетом?
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