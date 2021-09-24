«Бавария» сыграет на выезде против «Гройтер Фюрта» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

Судя по всему, «Гройтер Фюрту» будет очень сложно сохранить место в элитном дивизионе. После пяти туров команда находится на дне турнирной таблице.

В пяти матчах команда Штефана Лайтля набрала лишь одно очко. Встреча второго тура с «Арминией» завершилась вничью.

В остальных матчах «Гройтер Фюрт» уступил. В том числе на прошлой неделе берлинской «Герте» (1:2).

«Гройтер Фюрт» в пяти матчах пропустил 12 мячей.

«Бавария»

Тем временем «Бавария» уже первая . Правда, пока что мюнхенская машина опережает «Вольфсбург» только по дополнительным показателям, но, как говорится, еще не вечер.

После стартовой ничьей с менхенгладбахской «Боруссией» команда Юлиана Нагельсманна одержала четыре победы.

В прошлом туре «Бавария» разнесла «Бохум», забив семь мячей. Перед этим была разгромная победа над «Лейпцигом» (4:1).

Кроме того, не стоит забывать про уверенную победу над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов.

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«Бавария» забила 19 мячей в четырех последних матчах.

Прогноз и ставка

На «Гройтер Фюрт» в этом матче можно поставить за 20.50, ничью букмекеры предлагают за 12.00, а победу «Баварии» — за 1.12.

Все будет зависеть от «Баварии». Захотят — забьют много, не захотят — ограничатся 3-4 голами. Но, скорее всего, скромничать гости не будут.

Ставка — победа «Баварии» + тотал матча больше 4,5 за 2.11.