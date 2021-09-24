«Гройтер Фюрт»
Судя по всему, «Гройтер Фюрту» будет очень сложно сохранить место в элитном дивизионе. После пяти туров команда находится на дне турнирной таблице.
В пяти матчах команда Штефана Лайтля набрала лишь одно очко. Встреча второго тура с «Арминией» завершилась вничью.
В остальных матчах «Гройтер Фюрт» уступил. В том числе на прошлой неделе берлинской «Герте» (1:2).
«Гройтер Фюрт» в пяти матчах пропустил 12 мячей.
«Бавария»
Тем временем
После стартовой ничьей с менхенгладбахской «Боруссией» команда Юлиана Нагельсманна одержала четыре победы.
В прошлом туре «Бавария» разнесла «Бохум», забив семь мячей. Перед этим была разгромная победа над «Лейпцигом» (4:1).
Кроме того, не стоит забывать про уверенную победу над «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов.
«Бавария»
Прогноз и ставка
На «Гройтер Фюрт» в этом матче можно поставить за 20.50, ничью букмекеры предлагают за 12.00, а победу «Баварии» — за 1.12.
Все будет зависеть от «Баварии». Захотят — забьют много, не захотят — ограничатся 3-4 голами. Но, скорее всего, скромничать гости не будут.
Ставка — победа «Баварии» + тотал матча больше 4,5 за 2.11.