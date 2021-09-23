«Барселона» сыграет в гостях у «Кадиса» в 6-м туре Примеры. Встреча состоится 23 сентября в Кадисе. Начало — в 23:00 мск. «Кадис» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» в новом сезоне провел пять матчей, и первую победу удалось одержать только в пятой встрече. 17 сентября «Кадис» в рамках Примеры гостях обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

До этого у «Кадиса» в чемпионате было две ничьи и два поражения. Вничью команда сыграла с «Леванте» и «Бетисом» (оба раза по 1:1), а проиграла «Осасуне» (2:3) и «Реалу Сосьедаду» (0:2).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Кадис», набрав 5 очков, располагается на 13-м месте.

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«Кадис» достаточно много пропускает (8 мячей в 5 матчах). Больше в Примере на данный момент пропустили только две команды.

«Барселона»

«Барселона» в чемпионате Испании пока провела четыре матча (игра с «Севильей» была перенесена). Каталонцы не проигрывают, но и максимум очков набрать не смогли.

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (4:2) и «Хетафе» (2:1), а также сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Гранадой» (1:1).

В таблице Примеры «Барса» пока занимает достаточно скромное седьмое место, но имеет матч в запасе, а отставание от топ-четверки составляет 2 очка.

Также каталонцы стартовали в Лиге чемпионов, и здесь начало турнира вышло куда менее удачным — 0:3 от «Баварии».

Прогноз и ставка

На победу «Кадиса» в этом матче дается коэффициент 6,65, на ничью — 4,72, а на победу «Барселоны» — 1,53.

Каталонцы являются очевидными фаворитами матча, а «Кадис» имеет проблемы в обороне. Ставим на то, что «Барселона» будет забивать, но и голевой феерии от каталонцев ждать вряд ли стоит.

Прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2 с коэффициентом 1,88.