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    «Барса» не уйдет с поля без голов

    «Кадис» — «Барселона». Прогноз (к. 1.88) и ставка на матч чемпионата Испании по футболу 23 сентября 2021 года

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    Мемфис Депай
    «Барселона» сыграет в гостях у «Кадиса» в 6-м туре Примеры. Встреча состоится 23 сентября в Кадисе. Начало — в 23:00 мск. «Кадис» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Сентября 2021 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Кадис»

    «Кадис» в новом сезоне провел пять матчей, и первую победу удалось одержать только в пятой встрече. 17 сентября «Кадис» в рамках Примеры гостях обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

    До этого у «Кадиса» в чемпионате было две ничьи и два поражения. Вничью команда сыграла с «Леванте» и «Бетисом» (оба раза по 1:1), а проиграла «Осасуне» (2:3) и «Реалу Сосьедаду» (0:2).

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Кадис», набрав 5 очков, располагается на 13-м месте.

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    «Кадис» достаточно много пропускает (8 мячей в 5 матчах). Больше в Примере на данный момент пропустили только две команды.

    «Барселона»

    «Барселона» в чемпионате Испании пока провела четыре матча (игра с «Севильей» была перенесена). Каталонцы не проигрывают, но и максимум очков набрать не смогли.

    «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (4:2) и «Хетафе» (2:1), а также сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Гранадой» (1:1).

    В таблице Примеры «Барса» пока занимает достаточно скромное седьмое место, но имеет матч в запасе, а отставание от топ-четверки составляет 2 очка.

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    • Также каталонцы стартовали в Лиге чемпионов, и здесь начало турнира вышло куда менее удачным — 0:3 от «Баварии».

    Прогноз и ставка

    На победу «Кадиса» в этом матче дается коэффициент 6,65, на ничью — 4,72, а на победу «Барселоны» — 1,53.

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    Каталонцы являются очевидными фаворитами матча, а «Кадис» имеет проблемы в обороне. Ставим на то, что «Барселона» будет забивать, но и голевой феерии от каталонцев ждать вряд ли стоит.

    Прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2 с коэффициентом 1,88.

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    «Кадис» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на футбол. «Барса» не уйдет с поля без голов
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