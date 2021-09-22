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    «Динамо» снова обыграет «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины?

    «Шахтер» Д — «Динамо» К. Прогноз (к. 2.01) и ставки на Суперкубок Украины 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Динамо» К
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    «Динамо» в пяти предыдущих матчах не пропустило ни одного мяча
    Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» встретятся в матче за Суперкубок Украины. Игра пройдет 22 сентября в Киеве, начало — в 21:00 мск. «Шахтер» Д — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шахтер»

    «Шахтер» пока что оставляет очень неоднозначное впечатление. С одной стороны, донецкому клубу удалось прорваться через квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов — бесспорно, это серьезных успех.

    Но с другой стороны, можно говорить об игре «Шахтера». Если коротко: так себе. Все, кто следит за «горняками», подтвердят, что после назначение Роберто Де Дзерби от команды ждали большего в плане качества футбола.

    Первый раз «Шахтер» серьезно разочаровал в ответном матче с «Монако» в квалификации ЛЧ. Вице-чемпион Украины тогда чудом забил решающий гол в овертайме. Классический случай — играли плохо, но кое-как прошли.

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    • А потом была встреча с «Шерифом» в стартовом матче группового этапа. «Шахтер» уступил молдавскому гранду со счетом 0:2. И это в каком-то смысла капитуляция. Де Дзерби полностью проиграл тактическое противостояние главному тренеру «Шерифа» Юрию Вернидубу.

    «Динамо»

    Тем временем «Динамо» выглядит так же уверенно, как и в прошлом сезоне, когда команда стала чемпионом Украины и выиграла все остальные внутренние турниры.

    Киевляне возглавляют турнирную таблицу УПЛ после восьми туров, опережая «Шахтер» на три очка. Динамовцы одержали семь побед и ни разу не проиграли при общей разнице мячей 23:2.

    Все прогнозы на футбол

    В групповом этапе ЛЧ «Динамо» стартовало с ничьей против лиссабонской «Бенфики». Матч в Киеве завершился со счетом 0:0.

    «Динамо» в пяти предыдущих матчах не пропустило ни одного мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победы в этом матче равны. На «Шахтер» можно поставить за 2.67, а на «Динамо» за 2.74. Ничью в основное предлагают за 3.80.

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    В отличие от «Шахтера», киевляне точно знают, в какой футбол они хотят играть. У Мирчи Луческу в этом плане уже давно все настроено, в отличие от его итальянского коллеги Де Дзерби.

    Ставка — победа «Динамо» с форой (0) за 2.01.

    Матч, скорее всего, не порадует обилием забитых мячей, поэтому от ставок на тоталы лучше воздержаться.

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    «Шахтер» Д — «Динамо» К: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. «Динамо» снова обыграет «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины?
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