Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» встретятся в матче за Суперкубок Украины. Игра пройдет 22 сентября в Киеве, начало — в 21:00 мск. «Шахтер» Д — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер»

«Шахтер» пока что оставляет очень неоднозначное впечатление. С одной стороны, донецкому клубу удалось прорваться через квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов — бесспорно, это серьезных успех.

Но с другой стороны, можно говорить об игре «Шахтера». Если коротко: так себе. Все, кто следит за «горняками», подтвердят, что после назначение Роберто Де Дзерби от команды ждали большего в плане качества футбола.

Первый раз «Шахтер» серьезно разочаровал в ответном матче с «Монако» в квалификации ЛЧ. Вице-чемпион Украины тогда чудом забил решающий гол в овертайме. Классический случай — играли плохо, но кое-как прошли.

А потом была встреча с «Шерифом» в стартовом матче группового этапа. «Шахтер» уступил молдавскому гранду со счетом 0:2. И это в каком-то смысла капитуляция. Де Дзерби полностью проиграл тактическое противостояние главному тренеру «Шерифа» Юрию Вернидубу.

«Динамо»

Тем временем «Динамо» выглядит так же уверенно, как и в прошлом сезоне, когда команда стала чемпионом Украины и выиграла все остальные внутренние турниры.

Киевляне возглавляют турнирную таблицу УПЛ после восьми туров, опережая «Шахтер» на три очка. Динамовцы одержали семь побед и ни разу не проиграли при общей разнице мячей 23:2.

Все прогнозы на футбол

В групповом этапе ЛЧ «Динамо» стартовало с ничьей против лиссабонской «Бенфики». Матч в Киеве завершился со счетом 0:0.

«Динамо» в пяти предыдущих матчах не пропустило ни одного мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победы в этом матче равны. На «Шахтер» можно поставить за 2.67, а на «Динамо» за 2.74. Ничью в основное предлагают за 3.80.

В отличие от «Шахтера», киевляне точно знают, в какой футбол они хотят играть. У Мирчи Луческу в этом плане уже давно все настроено, в отличие от его итальянского коллеги Де Дзерби.

Ставка — победа «Динамо» с форой (0) за 2.01.

Матч, скорее всего, не порадует обилием забитых мячей, поэтому от ставок на тоталы лучше воздержаться.