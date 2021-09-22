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    Лидеры бразильской Серии А сыграют осторожно

    «Палмейрас» — «Атлетико Минейро». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Кубок Либертадорес, 22 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Атлетико Минейро»
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    Луис Адриано
    22 сентября в первой полуфинальной игре Кубка Либертадорес сыграют бразильские клубы «Палмейрас» и «Атлетико Минейро». Встреча начнется в 03:30 по мск. «Палмейрас» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Палмейрас»

    «Палмейрес» — действующий обладатель Кубка Либертадорес. В финале минувшего континентального турнира он обыграл соотечественников из «Сантоса».

    В текущем клубном соревновании коллектив из Сан-Паулу легко преодолел групповой этап, выиграв пять игр из шести при одном поражении, забив в данных поединках 20 голов, а пропустил только семь.

    На стадии 1/8 финала «зеленые» справились с чилийской командой «Универсидад Католика», дважды победив со счетом 1:0, а в четвертьфинале прошли соотечественников из «Сан-Паулу», сыграв 1:1 в гостях и выиграв 3:0 дома.

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    К данной игре «Палмейрас» подходит после выигрыша над «Шапекоэнсе» 2:0 в рамках бразильской Серии А, где он идет вторым, отставая от первой строки, на которой идет предстоящий противник, на семь баллов.

    «Атлетико Минейро»

    Бронзовый призер минувшего чемпионата Бразилии легко преодолел групповую стадию текущего розыгрыша Кубка Либертадорес, выиграв пять встреч при одном мировом исходе.

    В плей-офф континентального турнира «Атлетико Минейро» поочередно расправился с аргентинскими грандами. В 1/8 он выбил «Бока Хуниорс», одолев соперника только по пенальти (обе игры завершились по 0:0).

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    • На стадии четвертьфинала настал черед «Ривер Плейт». В первом матче в гостях бразильцы победили 1:0, а на свое арене выигрыш был значительней — 3:0.

    На внутренней арене «петушки» уверенно лидируют, обходя ближайшего преследователя в лице предстоящего оппонента на семь баллов. Сейчас у них 10-матчевая беспроигрышная серия, где было восемь викторий.

    В текущем розыгрыше Серии А «Атлетико Минейро» на своем поле обыграл «Палмейрас» со счетом 2:0, а в минувшем чемпионате они обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:3.

    Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Атлетико Минейро»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Палмейраса» — 2.70, победа «Атлетико Минейро» — 2.90, ничья — 3.00.

    В противостоянии двух лидеров бразильской Серии А ожидаем, что соперники в данной игре максимально внимательно сыграют в обороне и забитых мячей будет крайне мало.

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    «Палмейрас» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. Лидеры бразильской Серии А сыграют осторожно
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