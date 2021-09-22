В матче 7 тура французской Лиги 1 «Метц» примет ПСЖ на поле «Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен». Игра запланирована на 22 сентября 22:00 по мск. «Метц» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

Хозяева являются худшей командой по результатам в Лиге 1. Они занимают последнее место в турнирной таблице с тремя очками на счету и разницей -7 (6 забитых и 13 пропущенных).

В нынешнем сезоне команда потерпела 3 поражения и трижды сыграла вничью. В последних двух турах она всухую проигрывала «Труа» (0:2) и «Страсбургу» (0:3).

«Метц» пропускал во всех шести поединках сезона. В среднем показатель составляет 2,2 гола за игру.

Все прогнозы на Лигу 1

Добавим, что в целом безвыигрышная серия команды в чемпионата Франции составляет 9 поединков с учетом прошлого сезона.

ПСЖ

ПСЖ набрал максимальные 18 очков в шести турах. Кроме того, команда Маурисио Почеттино забила больше всех (18). С такой атакой это неудивительно. Отметим, что непонятно, сможет ли сыграть Лео Месси. У него якобы травма колена.

В прошлом туре ПСЖ обыграл «Лион» со счетом 2:1. Игра была сложной и напряженной. Победой «парижане» обязаны Мауро Икарди. Также голом отметился Неймар.

В предыдущих играх у ПСЖ были победы над «Реймсом» (2:0) и «Клермоном» (4:0), а также ничья с «Брюгге» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

В лазарете у гостей Серхио Рамос, Лейвин Курзава, Колин Дагба, Марко Верратти и Хуан Бернат.

Прогноз и ставка

С такими результатами ПСЖ в Лиге 1 в победу «Метца» никто не верит — 10.5. На победу ПСЖ букмекеры выставили коэффициент 1.28. Ничья в этом матче оценивается котировкой 6.40.

До этого момента ПСЖ прекрасно справлялся в чемпионате. Несмотря на все недочеты команды, которые присутствуют после покупки новых игроков, она практически без особого труда набирает очки, особенно если это касается матчей со слабыми соперниками.

Все 3 поражения «Метц» потерпел с разрывом в 2-3 гола. Поставить на победу ПСЖ с форой -1.5 можно за 1.75.