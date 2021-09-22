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    ПСЖ наберет очередные 3 очка?

    «Метц» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.75) и ставки на футбол, Лига 1, 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    В матче 7 тура французской Лиги 1 «Метц» примет ПСЖ на поле «Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен». Игра запланирована на 22 сентября 22:00 по мск. «Метц» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2021 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 1.28
  • Ставка!
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    «Метц»

    Хозяева являются худшей командой по результатам в Лиге 1. Они занимают последнее место в турнирной таблице с тремя очками на счету и разницей -7 (6 забитых и 13 пропущенных).

    В нынешнем сезоне команда потерпела 3 поражения и трижды сыграла вничью. В последних двух турах она всухую проигрывала «Труа» (0:2) и «Страсбургу» (0:3).

    «Метц» пропускал во всех шести поединках сезона. В среднем показатель составляет 2,2 гола за игру.

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    Добавим, что в целом безвыигрышная серия команды в чемпионата Франции составляет 9 поединков с учетом прошлого сезона.

    ПСЖ

    ПСЖ набрал максимальные 18 очков в шести турах. Кроме того, команда Маурисио Почеттино забила больше всех (18). С такой атакой это неудивительно. Отметим, что непонятно, сможет ли сыграть Лео Месси. У него якобы травма колена.

    В прошлом туре ПСЖ обыграл «Лион» со счетом 2:1. Игра была сложной и напряженной. Победой «парижане» обязаны Мауро Икарди. Также голом отметился Неймар.

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    • В предыдущих играх у ПСЖ были победы над «Реймсом» (2:0) и «Клермоном» (4:0), а также ничья с «Брюгге» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    В лазарете у гостей Серхио Рамос, Лейвин Курзава, Колин Дагба, Марко Верратти и Хуан Бернат.

    Прогноз и ставка

    С такими результатами ПСЖ в Лиге 1 в победу «Метца» никто не верит — 10.5. На победу ПСЖ букмекеры выставили коэффициент 1.28. Ничья в этом матче оценивается котировкой 6.40.

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    До этого момента ПСЖ прекрасно справлялся в чемпионате. Несмотря на все недочеты команды, которые присутствуют после покупки новых игроков, она практически без особого труда набирает очки, особенно если это касается матчей со слабыми соперниками.

    Все 3 поражения «Метц» потерпел с разрывом в 2-3 гола. Поставить на победу ПСЖ с форой -1.5 можно за 1.75.

    Средний показатель голов ПСЖ за 6 туров Лиги 1 составляет 3 мяча. Мы предлагаем поставить на то, что ПСЖ забьет не менее трех голов.

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    «Метц» — ПСЖ: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. ПСЖ наберет очередные 3 очка?
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