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    «Лилль» снова потеряет очки?

    «Лилль» — «Реймс». Прогноз (к. 2.16) и ставки на чемпионат Франции 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Реймс»
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    «Лилль» в шести турах одержал только одну победу
    «Лилль» сыграет на своем поле против «Реймса» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 20:00 мск. «Лилль» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Сентября 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 20:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Лилль»

    «Лилль» после шести сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 15-м месте.

    Теперь уже точно можно говорить о том, что действующий чемпион провалил старт сезона.

    «Доги» до сих пор одержали лишь одну победу. В конце августа «Лилль» с трудом выиграл на своем поле у «Монпелье».

    После этого было два выездных поражения — от «Лорьяна» и «Ланса».

    В групповом этапе Лиги чемпионов «Лилль» стартовал с домашней ничьей с «Вольфсбургом» (0:0).

    «Реймс»

    «Реймс» тем временем занимает в турнирной таблице 11-е место, опережая «Лилль» на два очка.

    В отличие от соперника, «Реймс» пока не смог набрать очки только в одном матче — в домашнем против «Пари Сен-Жермен» (0:2).

    При этом в четырех случаях матчи с участием «Реймса» завершались вничью.

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    Единственную на данный момент «Реймс» одержал в пятом туре, выиграв в гостях у «Ренна» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На «Лилль» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Реймса» — за 5.15.

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    У хозяев, скорее всего, снова будут проблемы. Возможно, руководство клуба еще какое-то время подождет, но пока все идет к тому, что у «Лилля» будет новый главный тренер.

    Ставка — победа «Реймса» или ничья за 2.16.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Реймса» больше 1,0 за 3.10.

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    «Лилль» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. «Лилль» снова потеряет очки?
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