«Лилль» сыграет на своем поле против «Реймса» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 20:00 мск. «Лилль» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» после шести сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 15-м месте.

Теперь уже точно можно говорить о том, что действующий чемпион провалил старт сезона.

«Доги» до сих пор одержали лишь одну победу. В конце августа «Лилль» с трудом выиграл на своем поле у «Монпелье».

После этого было два выездных поражения — от «Лорьяна» и «Ланса».

В групповом этапе Лиги чемпионов «Лилль» стартовал с домашней ничьей с «Вольфсбургом» (0:0).

«Реймс»

«Реймс» тем временем занимает в турнирной таблице 11-е место, опережая «Лилль» на два очка.

В отличие от соперника, «Реймс» пока не смог набрать очки только в одном матче — в домашнем против «Пари Сен-Жермен» (0:2).

При этом в четырех случаях матчи с участием «Реймса» завершались вничью.

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Единственную на данный момент «Реймс» одержал в пятом туре, выиграв в гостях у «Ренна» (2:0).

Прогноз и ставка

На «Лилль» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Реймса» — за 5.15.

У хозяев, скорее всего, снова будут проблемы. Возможно, руководство клуба еще какое-то время подождет, но пока все идет к тому, что у «Лилля» будет новый главный тренер.

Ставка — победа «Реймса» или ничья за 2.16.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Реймса» больше 1,0 за 3.10.