Во вторник, 21 сентября, в 1/16 финала Кубка английской лиги «Куинз Парк Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Эвертона». Игра начнется в 21:45 по мск. КПР — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» играет в Чемпионшипе, но в прошлом сезоне особо не претендовал на выход в Премьер-лигу, ведь финишировал лишь девятым.

В Кубке лиги «обручи» вылетели уже в первом раунде, а в Кубке Англии добрались до третьего круга, где не справились с «Фулхэмом» (0:2 д.в.).

В нынешнем розыгрыше Кубка Лиги лондонцы прошли уже два раунда. Сперва по пенальти — «Лейтон Ориент» (1:1), а затем в основное время — «Оксфорд Юнайтед» (2:0).

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В Чемпионшипе коллектив занимает восьмое место с отставанием в шесть очков от лидера «Борнмута». В трех предыдущих матчах он не выигрывает, уступив в двух прошлых играх.

«Эвертон»

«Эвертон» стартовал в Кубке Лиги с 1/32 финала. В рамках нее клуб переиграл на выезде «Хаддерсфилд» с результатом 2:1.

До последнего тура чемпионата Англии «Ириски» не знали горечи поражений, выиграв три игры при одной ничьей.

Тем не менее, в прошлом туре Премьер-лиге мерсисайдцы потерпели разгром от «Астон Виллы» (0:3) на выезде.

Перед этим у коллектива из Ливерпуля была серия из двух викторий в АПЛ, где поочередно одолел на выезде 2:0 «Брайтон» на своей территории «Бернли» 3:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Эвертон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.