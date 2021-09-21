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    Пройдет ли «Эвертон» еще один раунд Кубка Лиги?

    КПР — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Кубок английской лиги, 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на КПР — «Эвертон»
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    «Эвертон» не проигрывал в новом сезоне до прошлого матча
    Во вторник, 21 сентября, в 1/16 финала Кубка английской лиги «Куинз Парк Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Эвертона». Игра начнется в 21:45 по мск. КПР — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» играет в Чемпионшипе, но в прошлом сезоне особо не претендовал на выход в Премьер-лигу, ведь финишировал лишь девятым.

    В Кубке лиги «обручи» вылетели уже в первом раунде, а в Кубке Англии добрались до третьего круга, где не справились с «Фулхэмом» (0:2 д.в.).

    В нынешнем розыгрыше Кубка Лиги лондонцы прошли уже два раунда. Сперва по пенальти — «Лейтон Ориент» (1:1), а затем в основное время — «Оксфорд Юнайтед» (2:0).

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    В Чемпионшипе коллектив занимает восьмое место с отставанием в шесть очков от лидера «Борнмута». В трех предыдущих матчах он не выигрывает, уступив в двух прошлых играх.

    «Эвертон»

    «Эвертон» стартовал в Кубке Лиги с 1/32 финала. В рамках нее клуб переиграл на выезде «Хаддерсфилд» с результатом 2:1.

    До последнего тура чемпионата Англии «Ириски» не знали горечи поражений, выиграв три игры при одной ничьей.

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    • Тем не менее, в прошлом туре Премьер-лиге мерсисайдцы потерпели разгром от «Астон Виллы» (0:3) на выезде.

    Перед этим у коллектива из Ливерпуля была серия из двух викторий в АПЛ, где поочередно одолел на выезде 2:0 «Брайтон» на своей территории «Бернли» 3:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Эвертон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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    КПР — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Эвертон» еще один раунд Кубка Лиги?
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