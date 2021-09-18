ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не впечатлил в матче с «Брюгге»Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ «Локомотив» — «Марсель»На характере. «Локомотив» в меньшинстве спасся в матче с «Марселем» «Лестер» способен побороться за победу в Лиге ЕвропыТоп-5 фаворитов Лиги Европы
  • 23:55
    • Дубль Осимхена спас «Наполи» от поражения в матче с «Лестером»
  • 21:36
    • «Локо» в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги Европы с «Марселем»
  • 00:08
    • «Рома» разгромила ЦСКА, «Заря» уступила «Буде-Глимт» в Лиге конференций
  • 23:57
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» одолеть «Штурм»
  • 23:53
    • «Лион» выиграл у «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
  • 23:22
    • Николич: Момент с красной карточкой Тикнизяна я беру на себя
  • 22:33
    • Хет-трик Плотникова помог ЦСКА выиграть у «Спартака»
    Все новости спорта

    «Горняки» опять разгромят своего младшего брата?

    «Мариуполь» — «Шахтер» Д. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, УПЛ, 18 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Мариуполь Прогнозы на Шахтер Донецк
    Прогноз и ставки на «Мариуполь» — «Шахтер» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Мудрик
    «Мариуполь» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:00 мск. «Мариуполь» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мариуполь»

    В предыдущем туре мариупольцы добыли только первую победу в чемпионате. Команда у Остапа Маркевича очень молодая, к тому же сплошь состоящая из воспитанников «Шахтера».

    Ужас в другом. Приазовцы не смогут рассчитывать на этих футболистов в отчетной встрече, так что «Мариуполь» выйдет против вице-чемпиона Украины фактически вторым составом.

    «Мариуполь», по своей сути, является поставщиков очков старшему брату. Вероятно, и в этом поединке «горняки» набьют номинальным хозяевам ровно столько голов, сколько захотят.

    Все прогнозы на футбол

    Здесь речь идет даже не об исходе этого противостояния: он ясен априори. Интересным будет только то, с какой разницей уступят «приазовцы».

    «Шахтер» Д

    Поражение от «Шерифа» в Лиге чемпионов больно ударило по имиджу дончан. Роберто Де Дзерби, не приди он на свой пост летом, можно было бы смело паковать чемоданы.

    Ко всему прочему, в УПЛ «Шахтер» Д отстает от своего вечного конкурента «Динамо» на 3 очка. К слову, в минувшем туре «горняки» обыграли крепкий «Днепр-1» (2:0).

  • Простота — залог успеха. «Шериф» на контратаках обыграл «Шахтер»
  • «Шериф» обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:0 в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Подробнее в нашем обзоре
  • 15/09/2021

    • Наверняка в этом поединке Де Дзерби совершит ротацию состава. Нужно дать отдохнуть лидерам, да и когда же еще, как не в матче с младшим братом, можно будет предоставить игровое время резервистам?!

    Вероятнее всего, «горняки» настреляют в ворота приазовцев больше трех мячей. Иного исхода этой встречи никто попросту не ждет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.13, на ничью за 8.40, а на «Мариуполь» — за 19.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Приазовцы сыграют в усеченном кадровом сочетании, и будут озабочены лишь тем, чтобы не пропустить полную авоську мячей.

    Дончане традиционно громят «Мариуполь», и наверняка сумеют сделать это в этой встрече.

    В матчах этих соперников интриги нет от слова совсем, и главным вопросом остается только, сколько мячей отгрузит «Шахтер» своим землякам. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» -2.5 с коэффициентом 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Вондроушова — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Паолини — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Бронцетти — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Боузкова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Остапенко — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Бенчич — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Адмирал — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Десна — Рух Л
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Герта — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сассуоло — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.68
  • Прогноз на матч Страсбур — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мариуполь» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. «Горняки» опять разгромят своего младшего брата?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры