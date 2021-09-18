«Мариуполь» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:00 мск. «Мариуполь» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мариуполь»

В предыдущем туре мариупольцы добыли только первую победу в чемпионате. Команда у Остапа Маркевича очень молодая, к тому же сплошь состоящая из воспитанников «Шахтера».

Ужас в другом. Приазовцы не смогут рассчитывать на этих футболистов в отчетной встрече, так что «Мариуполь» выйдет против вице-чемпиона Украины фактически вторым составом.

«Мариуполь», по своей сути, является поставщиков очков старшему брату. Вероятно, и в этом поединке «горняки» набьют номинальным хозяевам ровно столько голов, сколько захотят.

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Здесь речь идет даже не об исходе этого противостояния: он ясен априори. Интересным будет только то, с какой разницей уступят «приазовцы».

«Шахтер» Д

Поражение от «Шерифа» в Лиге чемпионов больно ударило по имиджу дончан. Роберто Де Дзерби, не приди он на свой пост летом, можно было бы смело паковать чемоданы.

Ко всему прочему, в УПЛ «Шахтер» Д отстает от своего вечного конкурента «Динамо» на 3 очка. К слову, в минувшем туре «горняки» обыграли крепкий «Днепр-1» (2:0).

Наверняка в этом поединке Де Дзерби совершит ротацию состава. Нужно дать отдохнуть лидерам, да и когда же еще, как не в матче с младшим братом, можно будет предоставить игровое время резервистам?!

Вероятнее всего, «горняки» настреляют в ворота приазовцев больше трех мячей. Иного исхода этой встречи никто попросту не ждет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.13, на ничью за 8.40, а на «Мариуполь» — за 19.00.

Приазовцы сыграют в усеченном кадровом сочетании, и будут озабочены лишь тем, чтобы не пропустить полную авоську мячей.

Дончане традиционно громят «Мариуполь», и наверняка сумеют сделать это в этой встрече.

В матчах этих соперников интриги нет от слова совсем, и главным вопросом остается только, сколько мячей отгрузит «Шахтер» своим землякам. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» -2.5 с коэффициентом 2.12.