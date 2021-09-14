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    Израильтяне и армяне не порадуют результативностью

    «Маккаби» Тель-Авив — «Алашкерт». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Лиги конференций, 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Алашкерт»
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    «Маккаби» Тель-Авив
    14 сентября в первом туре группового этапа Лиги конференций израильский «Маккаби» Тель-Авив на своем поле сыграет с армянским «Алашкертом». Игра начнется в 17:30 по мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» Тель-Авив стартовал в Лиге конференций со второго раунда квалификации, где смог без особых проблем справиться с черногорской «Сутьеской», победив 3:1 дома и сыграв 0:0 на выезде.

    Затем израильский коллектив прошел словацкий «Спартак» из Трнавы, повторив сценарий предыдущего этапа, победив на своем поле 1:0 и расписав в гостях мировую 0:0.

    Перед самым групповым этапом «Маккаби» не встретил сопротивления со стороны казахского «Шахтера» из Караганды, обыграв его в двух встречах — 2:0 и 2:1.

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    А вот в чемпионате страны команда стартовала не совсем удачно. После двух туров клуб имеет в своем активе только один балл и находится на десятой строчке в турнирной таблице.

    «Алашкерт»

    «Алашкерт» до этого успел отметиться в двух евротурнирах. Сперва он стартовал в Лиге чемпионов, где сперва только по итогам овертайма прошел валлийский клуб «Коннах Куэй» (2:2 и 1:0 ОТ).

    Но уже на следующей стадии самого престижного еврокубка коллектив из Еревана прекратил там свое выступление, дважды по всем статьям проиграв молдавскому «Шерифу» — 0:1 и 1:3.

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    • Перебравшись в Лигу Европу армяне сначала выбили казахский «Кайрат» (0:0 и 3:2 ОТ), но затем были остановлены шотландским «Рейнджерс», пропустив от него всего один гол — 0:0 и 0:1.

    «Алашкерт» ужасно стартовал в чемпионате Армении и после четырех сыгранных матчей находится на предпоследнем месте с одним набранным баллом.

    Клубы еще не встречались между собой, и этот матч станет для них дебютным в очном противостоянии.

    Прогноз и ставка на «Маккаби» Тель-Авив — «Алашкерт»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Маккаби» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Алашкерта» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.84.

    Ожидаем, что встреча этих команд пройдет в силовой манере и не принесет много забитых мячей. Наша ставка на данную встречу — ТМ 2,5.

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Алашкерт»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. Израильтяне и армяне не порадуют результативностью
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