«Зенит» сыграет на своем поле с грозненским «Ахматом» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск. «Зенит» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» после шести сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Стартовый отрезок подтвердил, что питерский клуб и в текущем чемпионате будет главным претендентом на титул.

У остальных банально отсутствует такой запас прочности. Проблемы в какие-то моменты будут возникать и у сине-бело-голубых, но на дистанции они все равно лучше.

Перед паузой на матчи сборных «Зенит» одержал домашнюю победу над ЦСКА — 1:0. Единственный гол забил Сердар Азмун, который так и не уехал в Европу, несмотря на серьезный интерес со стороны некоторых клубов.

Календарь и таблица РПЛ

Результат в игре с ЦСКА был крайне важен для «Зенита» в психологическом плане, поскольку перед этим команда Сергея Семака потеряла очки в матчах «Локомотивом» (1:1) и «Уфой» (1:1).

«Зенит» забил в шести матчах 13 мячей.

«Ахмат»

Тем временем «Ахмат» после шести туров имеет в своем активе девять очков и находится на восьмой строчке.

На данный момент, пожалуй, можно сказать, что грозненцы неплохо стартовали в новом сезоне, несмотря на поражения в некоторых матчах. Свой статус крепкого середняка «Ахмат» пока что подтверждает.

Команда Андрея Талалаева одержала победы над «Крыльями Советов», московским «Динамо» и тульским «Арсеналом».

Все прогнозы на РПЛ

Интересно, что «Ахмат» не смог забить только в одном матче текущего чемпионата.

Прогноз и ставка

На «Зенит» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Ахмата» — за 8.90.

Вряд ли гости из Грозного отберут у лидера очки, но забить и заставить соперника хотя бы немного нервничать они способны.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.38.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Зенита» в обоих таймах за 2.08.