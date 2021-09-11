«Зенит»
«Зенит» после шести сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Стартовый отрезок подтвердил, что питерский клуб и в текущем чемпионате будет главным претендентом на титул.
У остальных банально отсутствует такой запас прочности. Проблемы в какие-то моменты будут возникать и у сине-бело-голубых, но на дистанции они все равно лучше.
Перед паузой на матчи сборных «Зенит» одержал домашнюю победу над ЦСКА — 1:0. Единственный гол забил Сердар Азмун, который так и не уехал в Европу, несмотря на серьезный интерес со стороны некоторых клубов.
Результат в игре с ЦСКА был крайне важен для «Зенита» в психологическом плане, поскольку перед этим команда Сергея Семака потеряла очки в матчах «Локомотивом» (1:1) и «Уфой» (1:1).
«Зенит» забил в шести матчах 13 мячей.
«Ахмат»
Тем временем «Ахмат» после шести туров имеет в своем активе девять очков и находится на восьмой строчке.
На данный момент, пожалуй, можно сказать, что грозненцы неплохо стартовали в новом сезоне, несмотря на поражения в некоторых матчах. Свой статус крепкого середняка «Ахмат» пока что подтверждает.
Команда Андрея Талалаева одержала победы над «Крыльями Советов», московским «Динамо» и тульским «Арсеналом».
Интересно, что
Прогноз и ставка
На «Зенит» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Ахмата» — за 8.90.
Вряд ли гости из Грозного отберут у лидера очки, но забить и заставить соперника хотя бы немного нервничать они способны.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.38.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Зенита» в обоих таймах за 2.08.