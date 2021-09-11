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    Сможет ли «Ахмат» забить на поле «Зенита»?

    «Зенит» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.38) и ставки на чемпионат России 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ахмат»
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    «Зенит» пока ни разу не проигрывал в новом сезоне
    «Зенит» сыграет на своем поле с грозненским «Ахматом» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск. «Зенит» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Сентября 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Зенит»

    «Зенит» после шести сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

    Стартовый отрезок подтвердил, что питерский клуб и в текущем чемпионате будет главным претендентом на титул.

    У остальных банально отсутствует такой запас прочности. Проблемы в какие-то моменты будут возникать и у сине-бело-голубых, но на дистанции они все равно лучше.

    Перед паузой на матчи сборных «Зенит» одержал домашнюю победу над ЦСКА — 1:0. Единственный гол забил Сердар Азмун, который так и не уехал в Европу, несмотря на серьезный интерес со стороны некоторых клубов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Результат в игре с ЦСКА был крайне важен для «Зенита» в психологическом плане, поскольку перед этим команда Сергея Семака потеряла очки в матчах «Локомотивом» (1:1) и «Уфой» (1:1).

    «Зенит» забил в шести матчах 13 мячей.

    «Ахмат»

    Тем временем «Ахмат» после шести туров имеет в своем активе девять очков и находится на восьмой строчке.

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    • На данный момент, пожалуй, можно сказать, что грозненцы неплохо стартовали в новом сезоне, несмотря на поражения в некоторых матчах. Свой статус крепкого середняка «Ахмат» пока что подтверждает.

    Команда Андрея Талалаева одержала победы над «Крыльями Советов», московским «Динамо» и тульским «Арсеналом».

    Все прогнозы на РПЛ

    Интересно, что «Ахмат» не смог забить только в одном матче текущего чемпионата.

    Прогноз и ставка

    На «Зенит» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Ахмата» — за 8.90.

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    Вряд ли гости из Грозного отберут у лидера очки, но забить и заставить соперника хотя бы немного нервничать они способны.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.38.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Зенита» в обоих таймах за 2.08.

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    «Зенит» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ахмат» забить на поле «Зенита»?
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