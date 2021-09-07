Норвегия
Сборная Норвегии уже давненько не может квалифицироваться в финальные части больших турниров. В последнее время она пару раз добиралась до плей-офф, но там проигрывала.
В этой же отборочной компании «викинги» претендуют на билет в Катар. После пяти туров они с 10 баллами идут третьими, но от первых турков их отделяет всего лишь одно очко.
На старте данного турнира норвежцы в гостях обыграли 3:0 предстоящего противника, затем с таким же счетом проиграли дома Турции, после чего минимально одолели в гостях 1:0 Черногорию.
Накануне же северяне расписали мировую на своем поле с Нидерландами 1:1 и переиграли в гостях 2:0 Латвию. За восемь последних поединков во всех турнирах, включая товарищеские матчи, Норвегия потерпела только два поражения, четыре раза победив и два раза сыграв вничью.
Гибралтар
Сборная Гибралтара — это одна из слабейших команд в Европе. В текущей квалификации она проиграла все пять матчей и плотно засела на дне турнирной таблицы своей отборочной группы.
Начали гибралтарцы текущую компанию с домашнего поражения от Норвегии 0:3. Затем они были разгромлены в гостях Черногорией 1:4, после чего пропустили семь безответных голов от Нидерландов.
Накануне же «футбольный карлик» потерпел выездное фиаско от сборной Латвии со счетом 1:3, а потом был повержен в родных стенах Турцией со счетом 0:3, играя 0:0 после первого тайма.
Отметим, Гибралтар играет во втором отборочном цикле чемпионатов мира и пока проиграл все 15 матчей. И только три поражения были с разницей менее чем в три мяча.
Прогноз и ставка на Норвегия — Гибралтар
В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество хозяевам. На победу Норвегии предлагают — 1.02.
На викторию Гибралтара дают — 84.00, ничья оценена — в 37.00.
Скорее всего, норвежцы не будут церемониться с «карликами», обыграв их с довольно-таки крупным счетом. В общем, ставим на северян с форой — 4.5.