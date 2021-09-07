7 сентября в 6-м туре квалификации к ЧМ-2020 сборная Норвегии в Осло на стадионе «Уллевол» сыграет против национальной команды Гибралтара. Поединок стартует в 21:45 по мск. Норвегия — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Сборная Норвегии уже давненько не может квалифицироваться в финальные части больших турниров. В последнее время она пару раз добиралась до плей-офф, но там проигрывала.

В этой же отборочной компании «викинги» претендуют на билет в Катар. После пяти туров они с 10 баллами идут третьими, но от первых турков их отделяет всего лишь одно очко.

На старте данного турнира норвежцы в гостях обыграли 3:0 предстоящего противника, затем с таким же счетом проиграли дома Турции, после чего минимально одолели в гостях 1:0 Черногорию.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Накануне же северяне расписали мировую на своем поле с Нидерландами 1:1 и переиграли в гостях 2:0 Латвию. За восемь последних поединков во всех турнирах, включая товарищеские матчи, Норвегия потерпела только два поражения, четыре раза победив и два раза сыграв вничью.

Гибралтар

Сборная Гибралтара — это одна из слабейших команд в Европе. В текущей квалификации она проиграла все пять матчей и плотно засела на дне турнирной таблицы своей отборочной группы.

Начали гибралтарцы текущую компанию с домашнего поражения от Норвегии 0:3. Затем они были разгромлены в гостях Черногорией 1:4, после чего пропустили семь безответных голов от Нидерландов.

Накануне же «футбольный карлик» потерпел выездное фиаско от сборной Латвии со счетом 1:3, а потом был повержен в родных стенах Турцией со счетом 0:3, играя 0:0 после первого тайма.

Отметим, Гибралтар играет во втором отборочном цикле чемпионатов мира и пока проиграл все 15 матчей. И только три поражения были с разницей менее чем в три мяча.

Прогноз и ставка на Норвегия — Гибралтар

В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество хозяевам. На победу Норвегии предлагают — 1.02.

На викторию Гибралтара дают — 84.00, ничья оценена — в 37.00.

Скорее всего, норвежцы не будут церемониться с «карликами», обыграв их с довольно-таки крупным счетом. В общем, ставим на северян с форой — 4.5.