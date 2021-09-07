Во вторник, 7 сентября, во втором туре третьего отборочного раунда ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Китая дома сыграет против национальной команды Японии. Начало — в 18:00 по мск. Китай — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Китай

Национальная команда Китая преодолела второй отборочный этап квалификации к мундиалю в Катаре с некоторыми приключениями.

В своей группе «драконы» заняли второе место, набрав 19 очков, которые позволил стать им первыми среди всех восьми команд занявших вторые места в своих группах.

В одной компании с Сирией, Филиппинами, Мальдивами и Гуам китайцы выиграли шесть встреч при одной мировой и поражении, забили 30 мячей, а пропустили всего лишь три гола.

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В первом же туре третьей стадии квалификации Китай потерпел выездное крупное поражение от сборной Австралии со счетом 0:3, пропустив еще до перерыва два мяча.

Япония

На предыдущем этапе квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Японии не испытала никаких проблем, заняв в своей группе первое место, выиграв все восемь игр с общей разницей 46:2.

Среди соперников «самураев» были Таджикистан, Кыргызстан, Мьянма и Монголия. Особо они поиздевались над последними двумя командами, победив 10:0 и 14:0.

Однако старт в третьем раунде отбора выдался для японце крайне неудачным. Они потерпели домашнее фиаско от сборной Омана со счетом 0:1, пропустив решающий гол в самом конце встречи.

Этой неудачей Страна Восходящего Солнца прервала свою серию из шести викторий подряд. В данный удачный период она пропустила всего лишь два гола.

Япония обыграла Китай в последних двух очных играх по 2:1, а до этого они трижды подряд сыграли вничью.

Прогноз и ставка на Китай — Япония

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Японии предлагают коэффициент 1.20.

На викторию Китая дают — 14.50, ничья оценена — в 6.75.

В пяти из семи последних очных сражений этих сборных забивали обе стороны. Прогнозируем, что и сейчас результативные удары нанесут и японцы, и китайцы.