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    Забитые мячи влетят в обе стороны

    Китай — Япония. Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, отбор ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Китай — Япония
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    Генки Харагучи
    Во вторник, 7 сентября, во втором туре третьего отборочного раунда ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Китая дома сыграет против национальной команды Японии. Начало — в 18:00 по мск. Китай — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Китай

    Национальная команда Китая преодолела второй отборочный этап квалификации к мундиалю в Катаре с некоторыми приключениями.

    В своей группе «драконы» заняли второе место, набрав 19 очков, которые позволил стать им первыми среди всех восьми команд занявших вторые места в своих группах.

    В одной компании с Сирией, Филиппинами, Мальдивами и Гуам китайцы выиграли шесть встреч при одной мировой и поражении, забили 30 мячей, а пропустили всего лишь три гола.

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    В первом же туре третьей стадии квалификации Китай потерпел выездное крупное поражение от сборной Австралии со счетом 0:3, пропустив еще до перерыва два мяча.

    Япония

    На предыдущем этапе квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Японии не испытала никаких проблем, заняв в своей группе первое место, выиграв все восемь игр с общей разницей 46:2.

    Среди соперников «самураев» были Таджикистан, Кыргызстан, Мьянма и Монголия. Особо они поиздевались над последними двумя командами, победив 10:0 и 14:0.

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    • Однако старт в третьем раунде отбора выдался для японце крайне неудачным. Они потерпели домашнее фиаско от сборной Омана со счетом 0:1, пропустив решающий гол в самом конце встречи.

    Этой неудачей Страна Восходящего Солнца прервала свою серию из шести викторий подряд. В данный удачный период она пропустила всего лишь два гола.

    Япония обыграла Китай в последних двух очных играх по 2:1, а до этого они трижды подряд сыграли вничью.

    Прогноз и ставка на Китай — Япония

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Японии предлагают коэффициент 1.20.

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    На викторию Китая дают — 14.50, ничья оценена — в 6.75.

    В пяти из семи последних очных сражений этих сборных забивали обе стороны. Прогнозируем, что и сейчас результативные удары нанесут и японцы, и китайцы.

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    Китай — Япония: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Забитые мячи влетят в обе стороны
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