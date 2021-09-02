В матче 9 тура квалификации ЧМ-2022 среди команд Южной Америки сборная Боливии будет принимать сборную Колумбии на «Эрнандо Силес». Игра назначена на 23:00 по мск. Боливия — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

После шести матчей квалификации у сборной Боливии 5 набранных баллов, которые на данный момент позволяют ей занимать восьмое место из десяти. В активе команды победа, две ничьи и три поражения.

Боливия проиграла 3 стартовых матча квалификации. Она уступила Бразилии 0:5, Аргентине 1:2 и Эквадору 2:3. Тем не менее ситуацию удалось выравнять и теперь у команды серия из трех матчей без поражений.

В прошлых трех турах у хозяев были ничьи с Парагваем (2:2) и Чили (1:1), а также победа на Венесуэлой (3:1).

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В июне «зеленые» не смогли пройти в плей-офф Копа Америки, проиграв все 4 поединка в группе.

Колумбия

Сборная Колумбии занимает пятую позицию. У нее 8 набранных баллов. Она имеет две победы, две ничьи и столько же поражений.

Колумбия пропускает больше всех после Боливии (13). Причем забитых голов у команды 11, что является третьим результатом турнира.

Колумбия стартовала с победы над Венесуэлой (3:0) и ничьи с Чили (2:2). После этого гости проиграли Уругваю 0:3 и потерпели крупнейшее поражение за последнее время от Эквадора (1:6). В последних матчах отбора команда обыграла Перу (3:0) и разошлась миром с Аргентиной (2:2).

На Копа Америки «кофейщики» заняли третье место. В матче за бронзу гости обыграли сборную Перу со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

Победа Боливии оценена букмекерами коэффициентом 3.80. На победу Колумбии нам предлагают поставить с коэффициентом 2.10. Ничья выставлена с коэффициентом 3.35.

Колумбия очень много пропускает в этой квалификации, как и Боливия. Практически все матчи отбора на ЧМ у команд завершались с тоталом 2.5 и выше.

Букмекеры предлагают поставить на тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.

Боливия очень плохо выступила на Копа Америки, потерпев 4 поражения подряд, тогда как Колумбия при не очень выразительной игре смогла занять третье место. Возможно, колумбийцам удастся обыграть хозяев.