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    Боливия — Колумбия. Прогноз (к. 2,5) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Боливия — Колумбия
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    Хуан Куадрадо
    В матче 9 тура квалификации ЧМ-2022 среди команд Южной Америки сборная Боливии будет принимать сборную Колумбии на «Эрнандо Силес». Игра назначена на 23:00 по мск. Боливия — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 02 Сентября 2021 года
    Боливия
  • Сукре
    •  Боливия 23:00 Колумбия Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.17
  • Ставка!
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    Боливия

    После шести матчей квалификации у сборной Боливии 5 набранных баллов, которые на данный момент позволяют ей занимать восьмое место из десяти. В активе команды победа, две ничьи и три поражения.

    Боливия проиграла 3 стартовых матча квалификации. Она уступила Бразилии 0:5, Аргентине 1:2 и Эквадору 2:3. Тем не менее ситуацию удалось выравнять и теперь у команды серия из трех матчей без поражений.

    В прошлых трех турах у хозяев были ничьи с Парагваем (2:2) и Чили (1:1), а также победа на Венесуэлой (3:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В июне «зеленые» не смогли пройти в плей-офф Копа Америки, проиграв все 4 поединка в группе.

    Колумбия

    Сборная Колумбии занимает пятую позицию. У нее 8 набранных баллов. Она имеет две победы, две ничьи и столько же поражений.

    Колумбия пропускает больше всех после Боливии (13). Причем забитых голов у команды 11, что является третьим результатом турнира.

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  • 30/08/2021

    • Колумбия стартовала с победы над Венесуэлой (3:0) и ничьи с Чили (2:2). После этого гости проиграли Уругваю 0:3 и потерпели крупнейшее поражение за последнее время от Эквадора (1:6). В последних матчах отбора команда обыграла Перу (3:0) и разошлась миром с Аргентиной (2:2).

    На Копа Америки «кофейщики» заняли третье место. В матче за бронзу гости обыграли сборную Перу со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка

    Победа Боливии оценена букмекерами коэффициентом 3.80. На победу Колумбии нам предлагают поставить с коэффициентом 2.10. Ничья выставлена с коэффициентом 3.35.

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    Колумбия очень много пропускает в этой квалификации, как и Боливия. Практически все матчи отбора на ЧМ у команд завершались с тоталом 2.5 и выше.

    Букмекеры предлагают поставить на тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.

    Боливия очень плохо выступила на Копа Америки, потерпев 4 поражения подряд, тогда как Колумбия при не очень выразительной игре смогла занять третье место. Возможно, колумбийцам удастся обыграть хозяев.

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    Боливия — Колумбия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли матч результативным?
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