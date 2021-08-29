«Тоттенхэм»
В «Тоттенхэме» так долго искали тренера, пытались договориться с топовым специалистом, а в итоге команду возглавил Нуну Эшпириту Санту. Однако первые матчи показали, что «шпорам», возможно, даже повезло.
Уже в первом туре «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» — 1:0.
Победа, к слову, абсолютно заслуженная. Нуну отлично подготовился к противостоянию с Гвардиолой.
В прошлое воскресенье у «Тоттенхэма» был сложнейший гостевой поединок с «Вулверхэмптоном», но лондонцы и здесь выиграли — снова 1:0.
Еще одну победу «Тоттенхэм» одержал в ответном матче квалификации Лиги конференции против португальского «Пасуш де Феррейра» (3:0).
Кроме того, «Тоттенхэму» на этой неделе удалось уговорить Харри Кейна не уходить из команды этим летом, и это, пожалуй, главная новость для всех болельщиков команды.
«Уотфорд»
Тем временем «Уотфорд» в первом туре одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» — 3:2. Команда Хиско вела 3:0, потом пропустила два мяча, но все-таки сохранила преимущество.
Следующий матч «Уотфорд» провел не так удачно, проиграв в гостях «Брайтону» со счетом 0:2.
Зато среди недели «Уотфорд» выбил из Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» — 1:0. При этом единственный гол был забит за несколько минут до завершения основного времени.
Прогноз и ставка
На «Тоттенхэм» можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Уотфорда» — за 8.70.
Как и в прошлом сезоне, «Тоттенхэм» снова играет под руководством португальца, с той лишь разницей, что под руководством Нуну он это делает намного лучше, чем при Жозе Моуринью.
И что важно, в недавних матчах против очень серьезных соперников «шпоры» выиграли даже без Харри Кейна.
Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (-1,5) за 2.31.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Тоттенхэма» больше 2,0 за 2.11. В этом матче в состав «Тоттенхэма», скорее всего,