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    «Тоттенхэм» продлит победную серию?

    «Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.31) и ставки на чемпионат Англии 29 августа 2021 года

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    «Тоттенхэм» выиграл два первых матча в АПЛ
    «Тоттенхэм» примет на своем поле «Уотфорд» в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Англии. Матч пройдет 29 августа в Лондоне, начало — в 16:00 мск. «Тоттенхэм» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Августа 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 16:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    В «Тоттенхэме» так долго искали тренера, пытались договориться с топовым специалистом, а в итоге команду возглавил Нуну Эшпириту Санту. Однако первые матчи показали, что «шпорам», возможно, даже повезло.

    Уже в первом туре «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» — 1:0.

    Победа, к слову, абсолютно заслуженная. Нуну отлично подготовился к противостоянию с Гвардиолой.

    В прошлое воскресенье у «Тоттенхэма» был сложнейший гостевой поединок с «Вулверхэмптоном», но лондонцы и здесь выиграли — снова 1:0.

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    Еще одну победу «Тоттенхэм» одержал в ответном матче квалификации Лиги конференции против португальского «Пасуш де Феррейра» (3:0).

    Кроме того, «Тоттенхэму» на этой неделе удалось уговорить Харри Кейна не уходить из команды этим летом, и это, пожалуй, главная новость для всех болельщиков команды.

    «Уотфорд»

    Тем временем «Уотфорд» в первом туре одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» — 3:2. Команда Хиско вела 3:0, потом пропустила два мяча, но все-таки сохранила преимущество.

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    • Следующий матч «Уотфорд» провел не так удачно, проиграв в гостях «Брайтону» со счетом 0:2.

    Зато среди недели «Уотфорд» выбил из Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» — 1:0. При этом единственный гол был забит за несколько минут до завершения основного времени.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Уотфорда» — за 8.70.

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    Как и в прошлом сезоне, «Тоттенхэм» снова играет под руководством португальца, с той лишь разницей, что под руководством Нуну он это делает намного лучше, чем при Жозе Моуринью.

    И что важно, в недавних матчах против очень серьезных соперников «шпоры» выиграли даже без Харри Кейна.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» с форой (-1,5) за 2.31.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Тоттенхэма» больше 2,0 за 2.11. В этом матче в состав «Тоттенхэма», скорее всего, вернется Кейн.

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    «Тоттенхэм» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» продлит победную серию?
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