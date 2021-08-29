«Минай» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 августа, начало — в 17:00 мск. «Минай» — «Шахтер» Д : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

Закарпатцы по спортивному принципу в прошлом сезоне вылетели из УПЛ. Правда, команде повезло: из-за перевода в первую лигу «Олимпика» «Минай» сохранил прописку среди элиты.

Вот только нынешний сезон для команды начался не лучшим образом. На данный момент «Минай» занимает 11 место с 4 очками в активе.

Пока все никак не может открыть счет своим голам за клуб Евгений Селезнев. Форвард надеется побить рекорд результативности в чемпионатах Украины.

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В прошлом сезоне «Минай» оба своих матча вице-чемпиону уступил (5:1, 4:0). Разумеется, и в нынешних реалиях шансов у команды Василия Кобина почти никаких.

«Шахтер» Д

Нынешний сезон «Шахтер» Д начал не так удачно, как планировалось. «Горняки» потеряли важнейшие три очка, не так давно уступив «Александрии» (1:2).

На текущий момент «горняки» занимают 2 место в УПЛ с 12 очками в активе. Причем в минувшем туре команда Роберто Де Дзерби разнесла в щепки «Черноморец» (0:3).

Вышла донецкая команда и в Лигу чемпионов. Правда, ничья с «Монако» (2:2) получилась с оттенком курьезности, ведь итоговый проход дончанам принес автогол соперника.

Де Дзерби, несомненно, применит ротацию в этом матче. Свой шанс наверняка получат игроки, незадействованные и мало задействованные в предыдущих поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.20, на ничью за 6.70, а на «Минай» — за 15.00.

Закарпатцы вряд ли дадут бой даже полурезервному составу «горняков» .

«Шахтер» существенно превосходит соперника в классе, и наверняка докажет это с первых минут матча.

В таких поединках все решает быстрый гол, который наверняка забьют более квалифицированные дончане. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.41.