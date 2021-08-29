ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Рубин»Победа под новый гимн. Гол и пас Кордобы помогли «Краснодару» обыграть «Рубин» Футболисты «Наполи»Легкой жизни не будет. «Спартаку» и «Локо» достались серьезные соперники в ЛЕ КлаудиньоРПЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Зенит» одолел ЦСКА, ничейное дерби «Динамо» и «Локо»
  • 18:56
    • Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»
  • 01:17
    • «Валенсия» разгромила «Алавес», у Черышева ассист
  • 22:30
    • «Краснодар» дома переиграл «Рубин»
  • 20:58
    • «Динамо» и «Локомотив» победителя не выявили
  • 20:26
    • «Химки» поделили очки с «Нижним Новгородом»
  • 18:27
    • «Ростов» упустил выездную победу над «Уралом»
  • 23:43
    • «Интер» одержал волевую победу над «Вероной», Корреа оформил дубль
    Все новости спорта

    «Горняки» не будут церемониться с «Минаем»?

    «Минай» — «Шахтер» Д . Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, УПЛ, 29 августа 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Минай Прогнозы на Шахтер Донецк
    Прогноз и ставки на «Минай» — «Шахтер» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марлон
    «Минай» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 августа, начало — в 17:00 мск. «Минай» — «Шахтер» Д : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Минай»

    Закарпатцы по спортивному принципу в прошлом сезоне вылетели из УПЛ. Правда, команде повезло: из-за перевода в первую лигу «Олимпика» «Минай» сохранил прописку среди элиты.

    Вот только нынешний сезон для команды начался не лучшим образом. На данный момент «Минай» занимает 11 место с 4 очками в активе.

    Пока все никак не может открыть счет своим голам за клуб Евгений Селезнев. Форвард надеется побить рекорд результативности в чемпионатах Украины.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом сезоне «Минай» оба своих матча вице-чемпиону уступил (5:1, 4:0). Разумеется, и в нынешних реалиях шансов у команды Василия Кобина почти никаких.

    «Шахтер» Д

    Нынешний сезон «Шахтер» Д начал не так удачно, как планировалось. «Горняки» потеряли важнейшие три очка, не так давно уступив «Александрии» (1:2).

    На текущий момент «горняки» занимают 2 место в УПЛ с 12 очками в активе. Причем в минувшем туре команда Роберто Де Дзерби разнесла в щепки «Черноморец» (0:3).

  • Жеребьёвка Лиги чемпионов 2021/2022
  • Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ 2021/2022: когда матчи, кто с кем играет
  • 26/08/2021

    • Вышла донецкая команда и в Лигу чемпионов. Правда, ничья с «Монако» (2:2) получилась с оттенком курьезности, ведь итоговый проход дончанам принес автогол соперника.

    Де Дзерби, несомненно, применит ротацию в этом матче. Свой шанс наверняка получат игроки, незадействованные и мало задействованные в предыдущих поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.20, на ничью за 6.70, а на «Минай» — за 15.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Закарпатцы вряд ли дадут бой даже полурезервному составу «горняков».

    «Шахтер» существенно превосходит соперника в классе, и наверняка докажет это с первых минут матча.

    В таких поединках все решает быстрый гол, который наверняка забьют более квалифицированные дончане. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.41.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арминия — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Норвич — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ницца — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Минай» — «Шахтер» Д : прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Горняки» не будут церемониться с «Минаем»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры