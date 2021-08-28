В третьем туре АПЛ «Вест Хэм» будет принимать «Кристал Пэлас». Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» 28 августа. Начало встречи — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

После двух туров АПЛ «молотобойцы» имеют 6 очков в копилке и занимают первое место в таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных — 8:3.

Мощный старт «Вест Хэма» мог сорвать «Ньюкасл» еще в первой встрече нового сезона Премьер-лиги. На «Сент-Джеймс Парк» лондонцам пришлось дважды отыгрываться.

В итоге команда Дэвида Мойеса не только камбэкнулась, но и стрельнула еще парочкой голов, добыв убедительную победу — 4:2. Спустя неделю «железные» прибили «Лестер» на своем поле (4:1).

Все прогнозы на АПЛ

Активно поучаствовал «Вест Хэм» и в предсезонке, которая составила 7 матчей. В семи товарищеских встречах лондонцы дважды сыграли вничью и добыли 5 побед кряду.

«Кристал Пэлас»

Еще одна лондонская команда стартовала не так убедительно, как ее грядущий соперник. В двух турах было набрано всего 1 очко и не забито ни единого гола. Сейчас «Пэлас» идет 14-м в таблице.

В дебютном матче сезона «Кристал Пэлас» под руководством Патрика Виейры тягался с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», но отлетел со счетом 0:3.

Во втором туре «стекольщики» принимали дома новичка английской элиты — «Брентфорд». На «Селлхерст Парк» «Кристал Пэлас» скатал нулевую ничью (0:0).

Еще одна беда постучалась в ворота лондонцев 24 августа. В этот день команда Патрика Виейры потерпела поражение от «Уотфорда» в 1/32 финала Кубка лиги (0:1).

Прогноз и ставка

Победа «Вест Хэма» оценивается в 1.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Кристал Пэлас» — 6.00.

Текущий сезон команда Мойеса начала мощно, показывая атакующий футбол. А вот «Пэлас» поплыл уже на старте .

В лайтовой версии лондонского дерби «молотобойцы» не уступят сопернику, который пока не знает, как ему играть. Наши прогноз и ставка — победа «Вест Хэма» с форой -1 за 2.02.