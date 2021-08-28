«Вест Хэм»
После двух туров АПЛ «молотобойцы» имеют 6 очков в копилке и занимают первое место в таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных — 8:3.
Мощный старт «Вест Хэма» мог сорвать «Ньюкасл» еще в первой встрече нового сезона Премьер-лиги. На «Сент-Джеймс Парк» лондонцам пришлось дважды отыгрываться.
В итоге команда Дэвида Мойеса не только камбэкнулась, но и стрельнула еще парочкой голов, добыв убедительную победу — 4:2. Спустя неделю «железные» прибили «Лестер» на своем поле (4:1).
Активно поучаствовал «Вест Хэм» и в предсезонке, которая составила 7 матчей. В семи товарищеских встречах лондонцы дважды сыграли вничью и добыли 5 побед кряду.
«Кристал Пэлас»
Еще одна лондонская команда стартовала не так убедительно, как ее грядущий соперник. В двух турах было набрано всего 1 очко и не забито ни единого гола. Сейчас «Пэлас» идет 14-м в таблице.
В дебютном матче сезона «Кристал Пэлас» под руководством Патрика Виейры тягался с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», но отлетел со счетом 0:3.
Во втором туре «стекольщики» принимали дома новичка английской элиты — «Брентфорд». На «Селлхерст Парк» «Кристал Пэлас» скатал нулевую ничью (0:0).
Еще одна беда постучалась в ворота лондонцев 24 августа. В этот день команда Патрика Виейры потерпела поражение от «Уотфорда» в 1/32 финала Кубка лиги (0:1).
Прогноз и ставка
Победа «Вест Хэма» оценивается в 1.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Кристал Пэлас» — 6.00.
Текущий сезон команда Мойеса начала мощно, показывая атакующий футбол. А вот «Пэлас»
В лайтовой версии лондонского дерби «молотобойцы» не уступят сопернику, который пока не знает, как ему играть. Наши прогноз и ставка — победа «Вест Хэма» с форой -1 за 2.02.