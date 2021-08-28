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    Серия побед «Вест Хэма» продолжится в игре с «Пэлас»?

    «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставка (к. 2.02) на футбольный матч английской Премьер-лиги 28 августа 2021 года

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    «Вест Хэм»
    В третьем туре АПЛ «Вест Хэм» будет принимать «Кристал Пэлас». Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» 28 августа. Начало встречи — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Августа 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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    «Вест Хэм»

    После двух туров АПЛ «молотобойцы» имеют 6 очков в копилке и занимают первое место в таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных — 8:3.

    Мощный старт «Вест Хэма» мог сорвать «Ньюкасл» еще в первой встрече нового сезона Премьер-лиги. На «Сент-Джеймс Парк» лондонцам пришлось дважды отыгрываться.

    В итоге команда Дэвида Мойеса не только камбэкнулась, но и стрельнула еще парочкой голов, добыв убедительную победу — 4:2. Спустя неделю «железные» прибили «Лестер» на своем поле (4:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Активно поучаствовал «Вест Хэм» и в предсезонке, которая составила 7 матчей. В семи товарищеских встречах лондонцы дважды сыграли вничью и добыли 5 побед кряду.

    «Кристал Пэлас»

    Еще одна лондонская команда стартовала не так убедительно, как ее грядущий соперник. В двух турах было набрано всего 1 очко и не забито ни единого гола. Сейчас «Пэлас» идет 14-м в таблице.

    В дебютном матче сезона «Кристал Пэлас» под руководством Патрика Виейры тягался с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», но отлетел со счетом 0:3.

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  • 24/08/2021

    • Во втором туре «стекольщики» принимали дома новичка английской элиты — «Брентфорд». На «Селлхерст Парк» «Кристал Пэлас» скатал нулевую ничью (0:0).

    Еще одна беда постучалась в ворота лондонцев 24 августа. В этот день команда Патрика Виейры потерпела поражение от «Уотфорда» в 1/32 финала Кубка лиги (0:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вест Хэма» оценивается в 1.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Кристал Пэлас» — 6.00.

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    Текущий сезон команда Мойеса начала мощно, показывая атакующий футбол. А вот «Пэлас» поплыл уже на старте.

    В лайтовой версии лондонского дерби «молотобойцы» не уступят сопернику, который пока не знает, как ему играть. Наши прогноз и ставка — победа «Вест Хэма» с форой -1 за 2.02.

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    «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. Серия побед «Вест Хэма» продолжится в игре с «Пэлас»?
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