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    Победитель не будет выявлен?

    «Шахтер» Караганда — «Актобе». Прогноз, ставка (к. 3.26) на футбол, чемпионат Казахстана, 27 июня 2021 года

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    «Шахтер» Караганда
    27 июня в Караганде местный «Шахтер» примет «Актобе» в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. «Шахтер» Караганда — «Актобе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шахтер» Караганда

    У «Шахтера» находится 16 баллов, позволяющее ему расположиться на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана, опережая зону вылета всего на пять баллов.

    Начал чемпионат коллектив из Караганды с победы, но затем проиграл в четырех матчах подряд, после чего выиграл две игры из трех при одном фиаско.

    В последующих девяти игровых днях «горняки» смогли одержать всего лишь одну викторию, четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. К данной игре они подходят с 2-матчевой беспроигрышной серией.

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    В этот период «Шахтер» сперва переиграли на родной арене середняка «Тараз» со счетом 1:0, после чего он расписал выездную мировую с «Акжайык» 1:1, который идет сейчас четвертым.

    «Актобе»

    «Актобе» после 17 туров с 20 набранными очками идет на десятом месте в турнирной таблице казахского первенства, опережая зону вылета всего на девять пунктов.

    Стартовал коллектив в Премьер-лиге с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды победил и три встречи завершил вничью. После этого он только в трех из 12 игр добивался викторий при семи фиаско и двух ничьих.

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    • К данной игре «красно-белые» подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой они сперва добились двух минимальных выигрышей и одну и раз победителя не выявили.

    Одолеть в этом отрезке удалось по 1:0 «Атырау» в родных стенах и «Ордабасы» на выезде, ничья была дома с «Кызылжаром» 1:1 в минувшем игровом дне.

    В первом круге «Шахтер» разгромил «Актобе» на его поле со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на «Шахтер» Караганда — «Актобе»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шахтера» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Актобе» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.26.

    Обе команды неплохо проводят летние матчи. Так что вполне возможно, что они поделят между собой очки. Наш прогноз на эту игру — ничья.

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    «Шахтер» Караганда — «Актобе»: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прогнозы на футбол. Победитель не будет выявлен?
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