Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бельгия выиграла группу BЕвро-2020 — последний шанс для этой Бельгии Лука МодричГерой дня: Лука Модрич Станислав ЧерчесовВремя «Ч» продолжается. Сборная России может не ждать нового тренера
  • 14:04
    • Источник: Джикия хочет получать в «Спартаке» 3 млн евро
  • 13:50
    • Суд обязал Кокорина и Мамаева заплатить избитому водителю еще 200 тыс. рублей
  • 12:53
    • «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером
  • 12:13
    • СМИ: Мбаппе сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб
  • 23:52
    • Сборная Хорватии обыграла Шотландию и вышла в 1/8 финала Евро-2020
  • 23:52
    • Чехия уступила Англии и вышла в плей-офф с третьего места в группе D
    Все новости спорта

    «Мушкетеры» добудут первые очки в сезоне

    «Гремио» — «Сантос». Прогноз и ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Бразилии, 25 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Сантос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гремио»
    В ночь с 24 на 25 июня в шестом туре бразильской Серии А «Гремио» на своем стадионе сыграет с «Сантосом». Встреча начнется в 03:30 по мск. «Гремио» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гремио»

    «Гремио» финишировал в прошлом сезоне на шестой позиции в турнирной таблице Серии А и добыл билет в Кубок Либертадорес, но не смог преодолеть там квалификацию.

    В 38 поединках прошлого сезоне клуб из Порту-Алегри добыл 14 викторий, 17 раз сыграл вничью и потерпел всего семь фиаско. Забить удалось 53 гола, а пропустил на 13 меньше.

    В текущем розыгрыше бразильского первенства «мушкетеры» провели только три игры, проиграв во всех и закономерно занимают последнее место в турнирной таблице.

    Все прогнозы на футбол

    На старте турнира «Гремио» проиграл 2:3 на выезде «Сеаре», после чего по 0:1 был повержен дома «Атлетико Паранаэнсе» и в гостях «Спорт Ресифи».

    «Сантос»

    «Сантос» прошлый чемпионат Бразилии завершил на восьмом месте, но получил билет в Кубок Либертадорес, где занял третье место в своей группе и отправился в южноамериканский кубок.

    За 38 матчей минувшего первенства «рыбы» добыли 14 победных результатов, а также по 12 раз играли вничью и уступали. Разница забитых и пропущенных составила 52:51.

  • Время «Ч» продолжается. Сборная России может не ждать нового тренера
  • Рассказываем, почему Станисла Черчесов должен уйти в отставку и почему он не сделает этого
  • Вчера

    • В новом розыгрыше Серии А «черно-белые» провели пять матчей, набрав в них семь баллов и идут на девятой позиции в турнирной таблице. Они по два раза побеждали и проигрывали, а также раз сыграли вничью.

    В минувшем туре «Сантос» на своем поле одолел «Сан-Паулу» со счетом 2:0, а игровым днем ранее потерпел выездное фиаско от «Флуминенсе» — 0:1. Отметим, что обе выездные игры коллектив в этом сезоне проиграл.

    В минувшем сезоне на поле «Гремио» эти команды сыграли вничью 3:3, а другой игре победил «Сантос» — 2:1.

    Прогноз и ставка на «Гремио» — «Сантос»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гремио» предлагают — 2.02.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Сантоса» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.13.

    Прогнозируем, что «Гремио» добудет первые очки в сезоне, выиграв в этом поединке, так как «Сантос» в гостях пока играет неудачно.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Кайрат — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кербер — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  5.55
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Касаткина — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.84
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов
    • 22:06 19/06/2021     Юссуф Поульсен
  • Кошмар в Копенгагене. Россия пропустила четыре мяча и вылетела с Евро-2020
    • Вчера в 00:55     Логотип Евро-2020
  • Расклады Евро-2020: распределение мест при равенстве и рейтинг третьих команд
    • 23:37 17/06/2021
    «Гремио» — «Сантос»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 25.06.2021. Прогнозы на футбол. «Мушкетеры» добудут первые очки в сезоне
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры