В ночь с 24 на 25 июня в шестом туре бразильской Серии А «Гремио» на своем стадионе сыграет с «Сантосом». Встреча начнется в 03:30 по мск. «Гремио» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гремио»

«Гремио» финишировал в прошлом сезоне на шестой позиции в турнирной таблице Серии А и добыл билет в Кубок Либертадорес, но не смог преодолеть там квалификацию.

В 38 поединках прошлого сезоне клуб из Порту-Алегри добыл 14 викторий, 17 раз сыграл вничью и потерпел всего семь фиаско. Забить удалось 53 гола, а пропустил на 13 меньше.

В текущем розыгрыше бразильского первенства «мушкетеры» провели только три игры, проиграв во всех и закономерно занимают последнее место в турнирной таблице.

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На старте турнира «Гремио» проиграл 2:3 на выезде «Сеаре», после чего по 0:1 был повержен дома «Атлетико Паранаэнсе» и в гостях «Спорт Ресифи».

«Сантос»

«Сантос» прошлый чемпионат Бразилии завершил на восьмом месте, но получил билет в Кубок Либертадорес, где занял третье место в своей группе и отправился в южноамериканский кубок.

За 38 матчей минувшего первенства «рыбы» добыли 14 победных результатов, а также по 12 раз играли вничью и уступали. Разница забитых и пропущенных составила 52:51.

В новом розыгрыше Серии А «черно-белые» провели пять матчей, набрав в них семь баллов и идут на девятой позиции в турнирной таблице. Они по два раза побеждали и проигрывали, а также раз сыграли вничью.

В минувшем туре «Сантос» на своем поле одолел «Сан-Паулу» со счетом 2:0, а игровым днем ранее потерпел выездное фиаско от «Флуминенсе» — 0:1. Отметим, что обе выездные игры коллектив в этом сезоне проиграл.

В минувшем сезоне на поле «Гремио» эти команды сыграли вничью 3:3, а другой игре победил «Сантос» — 2:1.

Прогноз и ставка на «Гремио» — «Сантос»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гремио» предлагают — 2.02.

На викторию «Сантоса» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.13.

Прогнозируем, что «Гремио» добудет первые очки в сезоне, выиграв в этом поединке, так как «Сантос» в гостях пока играет неудачно.