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    Чемпион пополнит свою копилку тремя очками

    «Кайрат» — «Каспий». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат Казахстана, 23 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Каспий»
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    «Кайрат»
    В среду, 23 июня, в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Кайрат» в Алмате примет «Каспий» из Актау. Начало встречи запланировано на 16:00 по мск. «Кайрат» — «Каспий»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайрат»

    «Кайрат», который является действующим чемпионом Казахстана, после 16-ти туров этого первенства находится на третьей позиции, имея в своем активе 30 очка, что на восемь меньше, чем у лидера.

    Стартовал в новом турнире клуб из Алматы 6-матчевой беспроигрышной серией, выиграв в этом отрезке четыре игры и дважды сыграв вничью. Затем он за последующие пять матчей дважды проиграл при одной виктории и двух мировых.

    К данному поединку «желто-черные» подходят с 5-матчевой серией без фиаско, где они раз сыграли вничью и добились четырех викторий. Три из них пришлись на последние три тура, в которых они даже не пропускали.

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    На своей территории «Кайрат» в этом чемпионате еще не знал горечи поражений, пять раз выиграв при трех мировых исходах, разница мячей составляет 20:8.

    «Каспий»

    На текущий момент «Каспий» с 23 очками разместился на пятой строке в турнирной таблице, отставая от четвертой еврокубковой строки всего лишь на один пункт.

    Проиграв в минувшем туре на своем поле 2:4 «Кайсару», команда из Актау тем самым прервала свою 4-матчевую серию без фиаско, где смогла трижды победить и раз сыграть вничью.

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    • До этого коллектив разжился всего тремя выигрышами за 11 матчей. Также в этот период он четыре встречи свел ничью и столько же раз уступал.

    Вне родных стен «Каспий» в текущем первенстве только дважды побеждал, одну встречу свел вничью и четыре раза уходил с поля поверженным, разница мячей — 8:10.

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    В первом круге в Актау эти клубы сыграли 1:1, а в прошлом сезоне дважды выиграл «Кайрат» — 3:1 и 3:0.

    Прогноз и ставка на «Кайрат» — «Каспий»

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.52, на ничью за 4.06, а на «Каспий» — за 6.35.

    Действующий чемпион наверняка будет стараться наверстать упущенное, добившись победы в этом матче. Прогнозируем в этой игре викторию хозяев с форой -1.

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