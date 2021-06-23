В среду, 23 июня, в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Кайрат» в Алмате примет «Каспий» из Актау. Начало встречи запланировано на 16:00 по мск. «Кайрат» — «Каспий»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

«Кайрат», который является действующим чемпионом Казахстана, после 16-ти туров этого первенства находится на третьей позиции, имея в своем активе 30 очка, что на восемь меньше, чем у лидера.

Стартовал в новом турнире клуб из Алматы 6-матчевой беспроигрышной серией, выиграв в этом отрезке четыре игры и дважды сыграв вничью. Затем он за последующие пять матчей дважды проиграл при одной виктории и двух мировых.

К данному поединку «желто-черные» подходят с 5-матчевой серией без фиаско, где они раз сыграли вничью и добились четырех викторий. Три из них пришлись на последние три тура, в которых они даже не пропускали.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Кайрат» в этом чемпионате еще не знал горечи поражений, пять раз выиграв при трех мировых исходах, разница мячей составляет 20:8.

«Каспий»

На текущий момент «Каспий» с 23 очками разместился на пятой строке в турнирной таблице, отставая от четвертой еврокубковой строки всего лишь на один пункт.

Проиграв в минувшем туре на своем поле 2:4 «Кайсару», команда из Актау тем самым прервала свою 4-матчевую серию без фиаско, где смогла трижды победить и раз сыграть вничью.

До этого коллектив разжился всего тремя выигрышами за 11 матчей. Также в этот период он четыре встречи свел ничью и столько же раз уступал.

Вне родных стен «Каспий» в текущем первенстве только дважды побеждал, одну встречу свел вничью и четыре раза уходил с поля поверженным, разница мячей — 8:10.

В первом круге в Актау эти клубы сыграли 1:1, а в прошлом сезоне дважды выиграл «Кайрат» — 3:1 и 3:0.

Прогноз и ставка на «Кайрат» — «Каспий»

Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.52, на ничью за 4.06, а на «Каспий» — за 6.35.

Действующий чемпион наверняка будет стараться наверстать упущенное, добившись победы в этом матче. Прогнозируем в этой игре викторию хозяев с форой -1.