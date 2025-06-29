Кейн похоронил бразильскую мечту: «Бавария» задавила «Фламенго» и вышла на «ПСЖ»

На трибунах «Хард Рок Стэдиума» в Майами царила почти карнавальная атмосфера: красно-чёрные цвета, барабаны, флаги и нескончаемые песни. Но на поле всё было куда строже. «Фламенго» не был пассивен — он бился, атаковал, сокращал отставание, но всё равно уступил. 4:2 в пользу «Баварии», и теперь немецкий гранд готовится к четвертьфиналу против «ПСЖ» — вывеска, достойная финала Лиги Чемпионов.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Фламенго — Бавария 2:4 Голы: 0:1 Эрик Пульгар (автогол) (6'), 0:2 Гарри Кейн (10'), 1:2 Жерсон (33'), 1:3 Леон Горецка (41'), 2:3 Жоржиньо (пенальти) (54'), 2:4 Гарри Кейн (73') Фламенго: Агустин Росси, Лео Ортис, Леонардо Перейра, Алекс Сандро (Айртон Лукас, 81'), Уэсли Франса, Эрик Пульгар (Аллан, 45'), Жоржиньо (Николас де ла Крус, 81'), Жерсон (Уоллас Ян, 81'), Гонсало Плата, Луис Араужо, Хиорхьян де Арраскаета (Бруно Энрике, 57') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Майкл Олисе, Леон Горецка (Александар Павлович, 58'), Конрад Лаймер (Саша Боэ, 90'), Гарри Кейн (Томас Мюллер, 90'), Кингсли Коман (Лерой Зане, 58'), Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 72') Предупреждения: Эрик Пульгар (42'), Гонсало Плата (44'), Жонатан Та (44'), Аллан (45 + 3'), Уэсли Франса (63'), Йозуа Киммих (65'), Гарри Кейн (83'), Джамал Мусиала (87'), Конрад Лаймер (90 + 1')

Первый тайм начался с цепочки ошибок, которая быстро обернулась катастрофой для «Фламенго». Уже на 6-й минуте Пульгар стал антигероем, срезав мяч в собственные ворота после подачи углового от Киммиха. «Фламенго» не ожидал фирменного розыгрыша корнера от мюнхенцев, когда перегружается ближняя штанга, и мячу буквально некуда деваться, кроме как влетать в сетку. Очень похожий гол пропустил, например, Матвей Сафонов в матче Лиги Чемпионов в Мюнхене.

Эрик Пульгар globallookpress.com

А спустя три минуты Кейн наказал за ещё одну потерю — Упамекано агрессивно сыграл на перехвате, и англичанин пробил левой с 25 метров. Легкий рикошет — и мяч влетает в сетку. 2:0 на 9-й минуте. Это был удар по настроению бразильцев, которые в матче с «Челси» после первого пропущенного стали только более заряженными.

Гарри Кейн globallookpress.com

Тем не менее, команда Филипе Луиса не рухнула. Наоборот, она нашла в себе силы ответить. Бразильцы постепенно вышли из-под давления, начали чаще искать фланги, особенно правый, где работал Араужо. Нойер совершил выдающийся сейв после его удара, но моментом позже Жерсон попал точно в цель. Мощный удар из-за пределов штрафной — и даже один из лучших вратарей мира не спас. 2:1, «Фламенго» начал дышать увереннее.

Жерсон празднует гол globallookpress.com

Однако празднование продлилось недолго. Снова ошибка — вынос в центр, отскок к Горецке, и немец холодно положил мяч в угол ворот с линии штрафной. Казалось, у «Баварии» нет шансов упустить счёт, но бразильцы не были с этим согласны.

Жоржиньо даёт надежду — Кейн её хоронит

Второй тайм начался так же интенсивно. Уже в первые минуты Олисе сыграл рукой в штрафной, и Жоржиньо реализовал пенальти в своей фирменной манере — с паузой и без взгляда на мяч. 3:2, и снова заиграли барабаны, снова поверили трибуны.

Жоржиньо globallookpress.com

У «Фламенго» был шанс сравнять. Бруно Энрике вырывался к воротам, но пробил мимо. Нойер вылетел из ворот и помешал страйкеру переправить мяч в створ. И это стало поворотным моментом.

В таких матчах важен холодный ум. Бразильцы пытались задавить «Баварию» эмоциями, но Гарри Кейн не из тех, кто поддаётся на такие уловки. На 72-й минуте Луис Араужо потерял мяч у своей штрафной, Киммих нашёл Кейна передачей в штрафной, и англичанин сделал всё по учебнику — принял, повернул корпус, пробил точно в ближний. Это был его 41-й гол в сезоне, и, возможно, один из самых значимых — он снял все вопросы. После этого «Бавария» уже играла по счёту и спокойно довела матч до победы.

Гарри Кейн globallookpress.com

Впереди — европейское дерби

«Бавария» сделала главное — вышла в 1/4 финала, но вряд ли Компани остался полностью доволен. Команда пропустила дважды, дала слишком много свободы, потеряла ритм после 20-й минуты. Да, был класс, но и тревожные сигналы тоже были.

«Фламенго», в свою очередь, покидает турнир, но не опускает голову. Да, ошибки, да, нервная оборона, но атака работала, характер — на месте. Эта команда могла бы пройти дальше, если бы чуть точнее распорядилась моментами.

Теперь нас ждёт классика нового времени: «Бавария» — «ПСЖ», четвертьфинал, реванш за финалы, поражения и амбиции. Кейн против Дембеле, Киммих против Невеша, Нойер против Доннаруммы. А «Фламенго» возвращается домой — бороться за титул в Серии A и, возможно, готовиться к следующему шансу.