Кейн похоронил бразильскую мечту: «Бавария» задавила «Фламенго» и вышла на «ПСЖ»

Первый тайм начался с цепочки ошибок, которая быстро обернулась катастрофой для «Фламенго». Уже на 6-й минуте Пульгар стал антигероем, срезав мяч в собственные ворота после подачи углового от Киммиха. «Фламенго» не ожидал фирменного розыгрыша корнера от мюнхенцев, когда перегружается ближняя штанга, и мячу буквально некуда деваться, кроме как влетать в сетку. Очень похожий гол пропустил, например, Матвей Сафонов в матче Лиги Чемпионов в Мюнхене.
А спустя три минуты Кейн наказал за ещё одну потерю — Упамекано агрессивно сыграл на перехвате, и англичанин пробил левой с 25 метров. Легкий рикошет — и мяч влетает в сетку. 2:0 на 9-й минуте. Это был удар по настроению бразильцев, которые в матче с «Челси» после первого пропущенного стали только более заряженными.
Тем не менее, команда Филипе Луиса не рухнула. Наоборот, она нашла в себе силы ответить. Бразильцы постепенно вышли из-под давления, начали чаще искать фланги, особенно правый, где работал Араужо. Нойер совершил выдающийся сейв после его удара, но моментом позже Жерсон попал точно в цель. Мощный удар из-за пределов штрафной — и даже один из лучших вратарей мира не спас. 2:1, «Фламенго» начал дышать увереннее.
Однако празднование продлилось недолго. Снова ошибка — вынос в центр, отскок к Горецке, и немец холодно положил мяч в угол ворот с линии штрафной. Казалось, у «Баварии» нет шансов упустить счёт, но бразильцы не были с этим согласны.
Жоржиньо даёт надежду — Кейн её хоронит
Второй тайм начался так же интенсивно. Уже в первые минуты Олисе сыграл рукой в штрафной, и Жоржиньо реализовал пенальти в своей фирменной манере — с паузой и без взгляда на мяч. 3:2, и снова заиграли барабаны, снова поверили трибуны.
У «Фламенго» был шанс сравнять. Бруно Энрике вырывался к воротам, но пробил мимо. Нойер вылетел из ворот и помешал страйкеру переправить мяч в створ. И это стало поворотным моментом.
В таких матчах важен холодный ум. Бразильцы пытались задавить «Баварию» эмоциями, но Гарри Кейн не из тех, кто поддаётся на такие уловки. На 72-й минуте Луис Араужо потерял мяч у своей штрафной, Киммих нашёл Кейна передачей в штрафной, и англичанин сделал всё по учебнику — принял, повернул корпус, пробил точно в ближний. Это был его 41-й гол в сезоне, и, возможно, один из самых значимых — он снял все вопросы. После этого «Бавария» уже играла по счёту и спокойно довела матч до победы.
Впереди — европейское дерби
«Бавария» сделала главное — вышла в 1/4 финала, но вряд ли Компани остался полностью доволен. Команда пропустила дважды, дала слишком много свободы, потеряла ритм после 20-й минуты. Да, был класс, но и тревожные сигналы тоже были.
«Фламенго», в свою очередь, покидает турнир, но не опускает голову. Да, ошибки, да, нервная оборона, но атака работала, характер — на месте. Эта команда могла бы пройти дальше, если бы чуть точнее распорядилась моментами.
Теперь нас ждёт классика нового времени: «Бавария» — «ПСЖ», четвертьфинал, реванш за финалы, поражения и амбиции. Кейн против Дембеле, Киммих против Невеша, Нойер против Доннаруммы. А «Фламенго» возвращается домой — бороться за титул в Серии A и, возможно, готовиться к следующему шансу.