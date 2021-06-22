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    Аргентина — Парагвай. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Копа Америка 22 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Парагвай
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    Лионель Месси
    В матче 3 тура группового этапа Копа Америка лидер группы A сборная Аргентины сыграет со сборной Парагвая на поле стадиона «им. Манэ Гарринчи». Состоится встреча 22 июня в 03:00 мск. Аргентина — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа A 22 Июня 2021 года
    Аргентина
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    •  Аргентина 03:00 Парагвай Парагвай
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    Аргентина

    После двух туров сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу группы А. У нее 4 очка, которые являются отличной форой за 2 тура до плей-офф.

    В первом туре подопечные Лионеля Скалони сыграли вничью со сборной Чили (1:1). Во туре втором они минимально выиграли у Уругвая. Победа в предстоящем поединке гарантирует аргентинцам выход в плей-офф.

    Самым ценным игроком в составе аргентинской сборной, если смотреть по статистике, является Лионель Месси. На этом турнире он набрал 2 очка по системе гол+пас.

    Все прогнозы на Кубок Америки

    Аргентина трижды играла вничью за последние четыре матча в этом календарном году. Лишь один из них был результативным — 2:2 с Колумбией в отборе на ЧМ.

    Парагвай

    Для Парагвая это будет вторая игра. Первую они выиграли со счетом 3:1, когда встречались с Боливией. Этот результат позволил парагвайцам занять третье место.

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    • Победой над Боливией команда прервала серию из четырех матчей без побед, которая насчитывает 3 ничьи и поражение.

    В списке бомбардиров на этом турнире лидирует Анхель Ромеро. У него 2 забитых мяча в одной встрече и он преследует Неймара.

    Календарь и таблица Кубка Америки

    Для Парагвая победа на Боливией стала первой за последние 8 выступлений на Копа Америка.

    Прогноз и ставка

    С большей долей вероятности должна победить Аргентина. Так считают букмекеры, которые предлагают коэффициенты 1.50 и 8.50 соответственно. Ничья выставлена с котировкой 4.00.

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    Аргентина немногословна на этом этапе турнира. У нее всего 2 гола в двух матчах. Тем не менее добиваться нужных результатов ей это не мешает. Последнее поражение команда терпела 3 июля 2019 года.

    Между собой коллективы тоже играют не очень результативно — 4 последних очных встречи заканчивались при тотале меньше 2.5. В таком случае правильным решением будет поставить на 1Х и ТМ 2.5 (коэфф. 2.12).

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