В матче 3 тура группового этапа Копа Америка лидер группы A сборная Аргентины сыграет со сборной Парагвая на поле стадиона «им. Манэ Гарринчи». Состоится встреча 22 июня в 03:00 мск. Аргентина — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

После двух туров сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу группы А. У нее 4 очка, которые являются отличной форой за 2 тура до плей-офф.

В первом туре подопечные Лионеля Скалони сыграли вничью со сборной Чили (1:1). Во туре втором они минимально выиграли у Уругвая. Победа в предстоящем поединке гарантирует аргентинцам выход в плей-офф.

Самым ценным игроком в составе аргентинской сборной, если смотреть по статистике, является Лионель Месси. На этом турнире он набрал 2 очка по системе гол+пас.

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Аргентина трижды играла вничью за последние четыре матча в этом календарном году. Лишь один из них был результативным — 2:2 с Колумбией в отборе на ЧМ.

Парагвай

Для Парагвая это будет вторая игра. Первую они выиграли со счетом 3:1, когда встречались с Боливией. Этот результат позволил парагвайцам занять третье место.

Победой над Боливией команда прервала серию из четырех матчей без побед, которая насчитывает 3 ничьи и поражение.

В списке бомбардиров на этом турнире лидирует Анхель Ромеро. У него 2 забитых мяча в одной встрече и он преследует Неймара.

Календарь и таблица Кубка Америки

Для Парагвая победа на Боливией стала первой за последние 8 выступлений на Копа Америка.

Прогноз и ставка

С большей долей вероятности должна победить Аргентина. Так считают букмекеры, которые предлагают коэффициенты 1.50 и 8.50 соответственно. Ничья выставлена с котировкой 4.00.

Аргентина немногословна на этом этапе турнира. У нее всего 2 гола в двух матчах . Тем не менее добиваться нужных результатов ей это не мешает. Последнее поражение команда терпела 3 июля 2019 года.