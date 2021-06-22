Аргентина
После двух туров сборная Аргентины возглавляет турнирную таблицу группы А. У нее 4 очка, которые являются отличной форой за 2 тура до плей-офф.
В первом туре подопечные Лионеля Скалони сыграли вничью со сборной Чили (1:1). Во туре втором они минимально выиграли у Уругвая. Победа в предстоящем поединке гарантирует аргентинцам выход в плей-офф.
Самым ценным игроком в составе аргентинской сборной, если смотреть по статистике, является Лионель Месси. На этом турнире он набрал 2 очка по системе гол+пас.
Аргентина трижды играла вничью за последние четыре матча в этом календарном году. Лишь один из них был результативным — 2:2 с Колумбией в отборе на ЧМ.
Парагвай
Для Парагвая это будет вторая игра. Первую они выиграли со счетом 3:1, когда встречались с Боливией. Этот результат позволил парагвайцам занять третье место.
Победой над Боливией команда прервала серию из четырех матчей без побед, которая насчитывает 3 ничьи и поражение.
В списке бомбардиров на этом турнире лидирует Анхель Ромеро. У него 2 забитых мяча в одной встрече и он преследует Неймара.
Календарь и таблица Кубка Америки
Для Парагвая победа на Боливией стала первой за последние 8 выступлений на Копа Америка.
Прогноз и ставка
С большей долей вероятности должна победить Аргентина. Так считают букмекеры, которые предлагают коэффициенты 1.50 и 8.50 соответственно. Ничья выставлена с котировкой 4.00.
Между собой коллективы тоже играют не очень результативно —