Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван ПеришичГерои дня: Патрик Шик и Иван Перишич Сборная АнглииИгра была равна. Англичане не смогли сломить горцев на «Уэмбли» Стив Кларк и Че АдамсНеудавшееся шоу на «Уэмбли» создает интригу в группе D
  • 11:39
    • Матч Россия — Дания будет судить Клеман Тюрпен
  • 06:53
    • Гол Родригеса принес Аргентине победу над Уругваем на Кубке Америки
  • 09:20
    • Капризов может вернуться в ЦСКА
  • 09:08
    • УЕФА опроверг информацию об отмене всех матчей под своей эгидой в Белоруссии
  • 23:48
    • Сборная Англии разошлась миром с Шотландией на «Уэмбли»
  • 20:54
    • Чехия и Хорватия обменялись голами в матче Евро-2020
    Все новости спорта

    Перуанцы прервут «сухую» серию против колумбийцев

    Колумбия — Перу. Прогноз и ставка (к. 2.14) на футбол, Кубок Америки-2021, 21 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Америки-2021 Прогнозы на сборную Колумбии Прогнозы на сборную Перу Календарь Кубка Америки-2021
    Прогноз и ставки на Колумбия — Перу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Перу — Колумбия
    В бразильском городе Гояния на стадионе «Педру Людовико» сборная Колумбии сразится с командой Перу в третьем туре группового этапа Кубка Америки-2021. Игра пройдет 21 июня, начало — в 03:00 по мск. Колумбия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B 21 Июня 2021 года
    Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 03:00 Перу Перу
  • Лима
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
    •

    Колумбия

    Сборная Колумбии на данном турнире уже успела провести два поединка, набрав в них четыре очка, позволяющий ей находится на текущий момент на второй строке в таблице группы Б.

    Начали текущую компанию «кофейщики» с минимальной победы над командой Эквадора 1:0, забив единственный гол в конце первого тайма. В следующей игре они не справились с Венесуэлой, сыграв 0:0.

    Также в этом месяце колумбийцы сыграли две игры в квалификации к ЧМ-2022, где набрали четыре очка. Сперва они разгромили в гостях предстоящего противника 3:0, а затем расписали домашнюю мировую с Аргентиной 2:2.

    Все прогнозы на Кубок Америки

    Всего в посткарантинный период Колумбия провела восемь матчей, в которых дважды проиграла, три раза выиграла и столько же встреч свела вничью.

    Перу

    Национальная команда Перу на Копа Америка-2021 успела провести пока всего одну игру, проиграв в ней разгромно сборной Бразилии со счетом 0:4.

    Еще в этом месяце «инки» две игры сыграли в квалификации к чемпионату мира в Катаре, где потерпели фиаско от предстоящего противника 0:3 дома и в гостях одолели 2:1 Эквадор.

  • Пир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты
  • Все подробности скандала вокруг предстоящего Кубка Америки
  • 10/06/2021

    • После выхода из карантина перуанцы отыграли семь встреч, в которых одну игру выиграли, раз расписали мировую и пять раз уходили с поля поверженными.

    Отметим, что Перу не может обыграть Колумбию на протяжении последних 18 матчей. В минувших трех играх неизменно побеждали «кофейщики» — дважды по 3:0 и раз 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Колумбии предлагают — 1.78.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    На викторию Перу дают — 5.10, ничья оценена — в 3.68.

    Так как перуанцы не могут забить колумбийцам уже на протяжении трех игр, то в этой игре рискнем предположить, что эта серия прервется. В общем, ставим в данном поединке на обе забьют.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Рублев — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Берреттини — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 15:01
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.66
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.17
  • Экспресс дня 19 июня
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.64
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Голландия — Украина
  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
    • 01:11 14/06/2021     Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • 00:57 13/06/2021     Криштиану Роналду
  • Рекордный матч Роналду. Криштиану забил дважды, огорчив Венгрию
    • 22:00 15/06/2021
    Колумбия — Перу: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 21.06.2021. Прогнозы на футбол. Перуанцы прервут «сухую» серию против колумбийцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры