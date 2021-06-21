Колумбия
Сборная Колумбии на данном турнире уже успела провести два поединка, набрав в них четыре очка, позволяющий ей находится на текущий момент на второй строке в таблице группы Б.
Начали текущую компанию «кофейщики» с минимальной победы над командой Эквадора 1:0, забив единственный гол в конце первого тайма. В следующей игре они не справились с Венесуэлой, сыграв 0:0.
Также в этом месяце колумбийцы сыграли две игры в квалификации к ЧМ-2022, где набрали четыре очка. Сперва они разгромили в гостях предстоящего противника 3:0, а затем расписали домашнюю мировую с Аргентиной 2:2.
Всего в посткарантинный период Колумбия провела восемь матчей, в которых дважды проиграла, три раза выиграла и столько же встреч свела вничью.
Перу
Национальная команда Перу на Копа Америка-2021 успела провести пока всего одну игру, проиграв в ней разгромно сборной Бразилии со счетом 0:4.
Еще в этом месяце «инки» две игры сыграли в квалификации к чемпионату мира в Катаре, где потерпели фиаско от предстоящего противника 0:3 дома и в гостях одолели 2:1 Эквадор.
После выхода из карантина перуанцы отыграли семь встреч, в которых одну игру выиграли, раз расписали мировую и пять раз уходили с поля поверженными.
Отметим, что Перу не может обыграть Колумбию
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Колумбии предлагают — 1.78.
На викторию Перу дают — 5.10, ничья оценена — в 3.68.
Так как перуанцы не могут забить колумбийцам уже на протяжении трех игр, то в этой игре рискнем предположить, что эта серия прервется. В общем, ставим в данном поединке на обе забьют.