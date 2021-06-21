В бразильском городе Гояния на стадионе «Педру Людовико» сборная Колумбии сразится с командой Перу в третьем туре группового этапа Кубка Америки-2021. Игра пройдет 21 июня, начало — в 03:00 по мск. Колумбия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Колумбия

Сборная Колумбии на данном турнире уже успела провести два поединка, набрав в них четыре очка, позволяющий ей находится на текущий момент на второй строке в таблице группы Б.

Начали текущую компанию «кофейщики» с минимальной победы над командой Эквадора 1:0, забив единственный гол в конце первого тайма. В следующей игре они не справились с Венесуэлой, сыграв 0:0.

Также в этом месяце колумбийцы сыграли две игры в квалификации к ЧМ-2022, где набрали четыре очка. Сперва они разгромили в гостях предстоящего противника 3:0, а затем расписали домашнюю мировую с Аргентиной 2:2.

Все прогнозы на Кубок Америки

Всего в посткарантинный период Колумбия провела восемь матчей, в которых дважды проиграла, три раза выиграла и столько же встреч свела вничью.

Перу

Национальная команда Перу на Копа Америка-2021 успела провести пока всего одну игру, проиграв в ней разгромно сборной Бразилии со счетом 0:4.

Еще в этом месяце «инки» две игры сыграли в квалификации к чемпионату мира в Катаре, где потерпели фиаско от предстоящего противника 0:3 дома и в гостях одолели 2:1 Эквадор.

После выхода из карантина перуанцы отыграли семь встреч, в которых одну игру выиграли, раз расписали мировую и пять раз уходили с поля поверженными.

Отметим, что Перу не может обыграть Колумбию на протяжении последних 18 матчей . В минувших трех играх неизменно побеждали «кофейщики» — дважды по 3:0 и раз 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Колумбии предлагают — 1.78.

На викторию Перу дают — 5.10, ничья оценена — в 3.68.

Так как перуанцы не могут забить колумбийцам уже на протяжении трех игр, то в этой игре рискнем предположить, что эта серия прервется. В общем, ставим в данном поединке на обе забьют.