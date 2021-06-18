Швеция
Швеция стартовала на чемпионате Европы с положительного для себя результата.
В матче 1-го тура удалось отобрать очки у Испании, да еще и сделать это в гостях у соперника — 0:0.
После первого тура шведы делят 2-3 места в турнирной таблице группы Е.
Отметим, что в матче против Испании шведская сборная сыграла вничью впервые с октября 2019 года (16 матчей без ничьих), а победить не смогла впервые за шесть игр. В этом году шведы ранее побеждали во всех матчах.
Словакия
Словакия также не проигрывает в этом году. В шести матчах в 2021-м словакам удалось одержать две победы при четырех ничьих.
На Евро-2020 словацкая сборная стартовала с сенсационной победы над Польшей со счетом 2:1.
Сперва забили благодаря автоголу Войцеха Щенсны, а при счете 1:1, играя в большинстве, Словакия вырвала победу усилиями Милана Шкриньяра.
Таким образом, сборная Словакии неожиданно возглавила группу Е, опережая Испанию и Швецию на 2 очка.
Ставка
На победу Швеции в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничейный результат — 3,42, а на успех Словакии — 4,92.
Ожидается, что матч будет «низовым», но, хоть шведы и показали, что могут не пропускать даже от Испании,
Прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал Словакии 0,5 Б с коэффициентом 1,72.