Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Швеции будет принимать сборную Словакии. Матч пройдет 18 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00. Швеция — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Швеция стартовала на чемпионате Европы с положительного для себя результата.

В матче 1-го тура удалось отобрать очки у Испании, да еще и сделать это в гостях у соперника — 0:0.

После первого тура шведы делят 2-3 места в турнирной таблице группы Е.

Календарь и таблица Евро-2020

Отметим, что в матче против Испании шведская сборная сыграла вничью впервые с октября 2019 года (16 матчей без ничьих), а победить не смогла впервые за шесть игр. В этом году шведы ранее побеждали во всех матчах.

Словакия

Словакия также не проигрывает в этом году. В шести матчах в 2021-м словакам удалось одержать две победы при четырех ничьих.

Прогноз на матч Швеция — Словакия Обойдет ли Швеция Словакию в турнирной таблице?

На Евро-2020 словацкая сборная стартовала с сенсационной победы над Польшей со счетом 2:1.

Сперва забили благодаря автоголу Войцеха Щенсны, а при счете 1:1, играя в большинстве, Словакия вырвала победу усилиями Милана Шкриньяра.

Таким образом, сборная Словакии неожиданно возглавила группу Е, опережая Испанию и Швецию на 2 очка.

Ставка

На победу Швеции в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничейный результат — 3,42, а на успех Словакии — 4,92.

Ожидается, что матч будет «низовым», но, хоть шведы и показали, что могут не пропускать даже от Испании, есть сомнения , что им удастся сохранить свои ворота сухими во второй раз подряд. А Словакия, похоже, способна удивить еще раз.

Прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал Словакии 0,5 Б с коэффициентом 1,72.