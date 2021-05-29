БАТЭ
БАТЭ все никак не может настигнуть ушедший вперед солигорский «Шахтер». Отставание от лидера составляет 7 очков, и это — по итогам лишь 10 туров!
В минувшем туре борисовская все же сумела добыть победу. Дома гранд белорусского футбола переиграл слабенький «Спутник» (2:1).
Между тем, менее недели назад был добыт Кубок Белоруссии. В финальном матче БАТЭ сумел обыграть «Ислочь» (2:1).
БАТЭ уже достаточно на много отстал от лидера. Так что теперь нужно брать свои очки в матчах с любым оппонентом, иначе борьба за чемпионский титул станет для команды невозможной.
«Славия»
Традиционный середняк высшего дивизиона пока не радует. Команда из Мозыря очутилась на скромной 12 строчке, имея лишь 8 очков в активе.
При этом «Славия» забивает чуть больше гола за матч (11 мячей). А вот в обороне у команды имеются трудности: пропущено 17 мячей.
Минувший тур как раз и обнажил проблемы в тылах. Дома «Славия» пропустила 4 гола от «Гомеля», поразив ворота соперника только дважды. Причем счет открыла команда из Мозыря.
Парадокс, но матчи против БАТЭ для команды в последние годы складываются весьма неплохо. Из пяти последних встреч «Славия» добыла победу в двух при двух поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.28, на ничью за 5.50, а на «Славию» — за 11.00.
БАТЭ выглядит сильнее и по игре, и по именам, да и терять очки уже не имеет права.
«Славия» довольно удачно играет с борисовцами, однако испытывает видимые трудности в обороне.
Класс соперников несопоставим, и мотивированный победой в Кубке БАТЭ будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.71