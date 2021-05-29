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    Атака БАТЭ обеспечит зрелище?

    БАТЭ — «Славия». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, чемпионат Белоруссии, 29 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Славия»
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    Максим Скавыш
    БАТЭ сыграет на своем поле со «Славией» в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 мая, начало — в 17:00 мск. БАТЭ — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    БАТЭ

    БАТЭ все никак не может настигнуть ушедший вперед солигорский «Шахтер». Отставание от лидера составляет 7 очков, и это — по итогам лишь 10 туров!

    В минувшем туре борисовская все же сумела добыть победу. Дома гранд белорусского футбола переиграл слабенький «Спутник» (2:1).

    Между тем, менее недели назад был добыт Кубок Белоруссии. В финальном матче БАТЭ сумел обыграть «Ислочь» (2:1).

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    БАТЭ уже достаточно на много отстал от лидера. Так что теперь нужно брать свои очки в матчах с любым оппонентом, иначе борьба за чемпионский титул станет для команды невозможной.

    «Славия»

    Традиционный середняк высшего дивизиона пока не радует. Команда из Мозыря очутилась на скромной 12 строчке, имея лишь 8 очков в активе.

    При этом «Славия» забивает чуть больше гола за матч (11 мячей). А вот в обороне у команды имеются трудности: пропущено 17 мячей.

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    • Минувший тур как раз и обнажил проблемы в тылах. Дома «Славия» пропустила 4 гола от «Гомеля», поразив ворота соперника только дважды. Причем счет открыла команда из Мозыря.

    Парадокс, но матчи против БАТЭ для команды в последние годы складываются весьма неплохо. Из пяти последних встреч «Славия» добыла победу в двух при двух поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.28, на ничью за 5.50, а на «Славию» — за 11.00.

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    БАТЭ выглядит сильнее и по игре, и по именам, да и терять очки уже не имеет права.

    «Славия» довольно удачно играет с борисовцами, однако испытывает видимые трудности в обороне.

    Класс соперников несопоставим, и мотивированный победой в Кубке БАТЭ будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.71

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