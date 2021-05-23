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    Сможет ли «Ливерпуль» выиграть в главном матче сезона?

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Англии 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
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    «Ливерпуль» ни разу не проиграл в девяти предыдущих матчах АПЛ
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках заключительного тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Мая 2021 года
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в этом сезоне успел побывать в лидерах, скатиться за пределы первой шестерки, а прямо сейчас у него есть все шансы финишировать в топ-4. И это будет почти подвиг, пусть и не без помощи конкурентов, в том числе «Лестера», у которого такое же количество очков, но он уступает «мерсисайдцам» по разнице мячей.

    После эпичной победы над «Вест Бромвичем», когда победный гол на последний минуте забил бразильский вратарь Алиссон, «Ливерпуль» разгромил «Бернли» — 3:0.

    Беспроигрышная серия «Ливерпуля» достигла девяти матчей — семь побед и две ничьи. На этом отрезке команда Юргена Клоппа является лидером по набранным очкам.

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    • «Ливерпуль» в четырех предыдущих матчах забил 11 мячей.

    «Кристал Пэлас»

    Тем временем «Кристал Пэлас» последний раз сыграет под руководством Роя Ходжсона, который завершает тренерскую карьеру после этого сезона.

    В целом этот чемпионат получился для «Пэлас» вполне успешным, главная цель достигнута — команда продолжит выступления в элитном дивизионе.

    Правда, в последнее время результаты у лондонского клуба были так себе — пять поражений в семи матчах. Как обычно, расслабились, когда стало ясно, что за место в АПЛ можно не волноваться.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Кристал Пэлас» пропустил 10 мячей в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 8.30, а победу «Кристал Пэлас» — за 17.50.

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    Победа в этом матче на 99,9% гарантирует «Ливерпулю» место в топ-4 и позволит сыграть в Лиге чемпионов. В параллельном матче «Лестеру», чтобы обогнать команду Клоппа, придется обыгрывать «Тоттенхэм» с очень внушительной разницей, а это почти нереально.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча больше 3,5 за 2.17. Вполне вероятно, что «мерсисайдцы» эффектно завершат этот непростой для них сезон.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Ливерпуля» в обоих таймах за 1.63.

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