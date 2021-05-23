В воскресенье, 23 мая, в Барселоне местный «Эспаньол» сыграет с «Тенерифе» в поединке 41-го тура Сегунды. Встреча начнется в 19:15 по мск. «Эспаньол» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» еще в начале месяца официально оформил выход в Примеру . За два тура до финиша он идет во главе турнирной таблицы, опережая вторую строку на три балла.

После возвращения в элиту команда из Барселоны сперва уступила на своей территории «Картахене» со счетом 0:2, а затем разгромила на выезде «Понферрадину» — 4:1.

Отметим, что тем фиаско «попугаи» прервали на тот момент свою 15-матчевую беспроигрышную серию, где они шесть раз сыграли вничью и девять встреч выиграли.

Все прогнозы на футбол

За последние восемь матчей на своей арене в рамках Сегунды каталонцы по одному разу уступали и играли вничью, а также вышли победителями из шести других встреч данного периода.

«Тенерифе»

За два тура до финиша второго испанского дивизиона «Тенерифе» с 50 очками идет в середине в турнирной таблицы, уже решив все свои вопросы на этот сезон .

Островитяне смогли выиграть всего одну игру из последних семи в рамках чемпионата страны, одолев в позапрошлом туре на выезде аутсайдера «Сабадель» со счетом 2:0.

Еще в этот период канарцы трижды сыграли вничью и столько же встреч проиграли. Одна из этих неудач пришлась на прошлый игровой день, где они в родных стенах уступили «Мальорке» со счетом 0:1.

Только одну из восьми минувших выездных встреч «Тенерифе» смог выиграть. Помимо этого островной коллектив трижды расписывал мировые и потерпел четыре поражения.

В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.63, победа «Тенерифе» — 4.25, ничья — 3.70.

Каталонцы наверняка будут стремиться выиграть данное первенство Сегунды. Для этого им будет достаточно выиграть в этой встрече.

Поэтому ожидаем от данной игры уверенной виктории хозяев. Наш прогноз — победа «Эспаньола» с форой (-1).