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    «Попугаи» выиграют Сегунду

    «Эспаньол» — «Тенерифе». Прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Испании, 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Тенерифе»
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    «Эспаньол»
    В воскресенье, 23 мая, в Барселоне местный «Эспаньол» сыграет с «Тенерифе» в поединке 41-го тура Сегунды. Встреча начнется в 19:15 по мск. «Эспаньол» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» еще в начале месяца официально оформил выход в Примеру. За два тура до финиша он идет во главе турнирной таблицы, опережая вторую строку на три балла.

    После возвращения в элиту команда из Барселоны сперва уступила на своей территории «Картахене» со счетом 0:2, а затем разгромила на выезде «Понферрадину» — 4:1.

    Отметим, что тем фиаско «попугаи» прервали на тот момент свою 15-матчевую беспроигрышную серию, где они шесть раз сыграли вничью и девять встреч выиграли.

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    За последние восемь матчей на своей арене в рамках Сегунды каталонцы по одному разу уступали и играли вничью, а также вышли победителями из шести других встреч данного периода.

    «Тенерифе»

    За два тура до финиша второго испанского дивизиона «Тенерифе» с 50 очками идет в середине в турнирной таблицы, уже решив все свои вопросы на этот сезон.

    Островитяне смогли выиграть всего одну игру из последних семи в рамках чемпионата страны, одолев в позапрошлом туре на выезде аутсайдера «Сабадель» со счетом 2:0.

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    • Еще в этот период канарцы трижды сыграли вничью и столько же встреч проиграли. Одна из этих неудач пришлась на прошлый игровой день, где они в родных стенах уступили «Мальорке» со счетом 0:1.

    Только одну из восьми минувших выездных встреч «Тенерифе» смог выиграть. Помимо этого островной коллектив трижды расписывал мировые и потерпел четыре поражения.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.63, победа «Тенерифе» — 4.25, ничья — 3.70.

    Каталонцы наверняка будут стремиться выиграть данное первенство Сегунды. Для этого им будет достаточно выиграть в этой встрече.

    Поэтому ожидаем от данной игры уверенной виктории хозяев. Наш прогноз — победа «Эспаньола» с форой (-1).

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