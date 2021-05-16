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    «Сельта» тоже отберет очки у «Барселоны»?

    «Барселона» — «Сельта». Прогноз (к. 3.85) и ставки на чемпионат Испании по футболу 16 мая 2021 года

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    Лионель Месси
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 мая, начало — в 19:30 мск. «Барселона» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Мая 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 19:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.21
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
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    «Барселона»

    «Барселона» за два тура до завершения чемпионата все там же, на третьем месте. Только теперь у каталонцев почти нулевые шансы оказаться на вершине.

    Шансов прорваться на первую строчку было достаточно, но ни одним из них «Барса» так и не воспользовалась. Сначала было сенсационное домашнее поражение от «Гранады», а после тяжелейшей победы над «Валенсией» — две ничьи.

    В прошлую субботу команда Рональда Кумана не смогла выиграть у «Атлетико» — 0:0. Надо сказать, что на победу сине-гранатовые не наиграли.

    А во вторник «Барселона» провела еще один ужасный матч. На этот раз против «Леванте» — здесь шоу завершилась со счетом 3:3.

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    «Сельты»

    Тем временем «Сельта» завершает сезон, который в целом стал для нее успешным. Клуб из Виго на данный момент занимает восьмое место.

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    • В Барселону «Сельта» отправится после четыре побед кряду. В прошлом туре команда Коудета выиграла у «Хетафе», а перед этим взяла по три очка в матчах с «Осасуной», «Леванте» и «Вильярреалом».

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    «Сельта» забила девять мячей в четырех последних матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу «Сельты» — за 10.75.

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    Гостей совершенно зря недооценивают в этой ситуации. «Сельту» ждет встреча с деморализованной «Барсой», а это всегда шанс как минимум избежать крупного поражения. Хотя каталонцы в последнее время и так крайне редко побеждают с разницей в два мяча и более.

    Ставка — тотал «Сельты» больше 1,5 за 3.85.

    На «Барсу» все выходят как на финал, даже если это команды, которые уже давно потеряли турнирную мотивацию.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Сельты» с форой (+2,0) за 1.87.

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