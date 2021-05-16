«Барселона» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 мая, начало — в 19:30 мск. «Барселона» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» за два тура до завершения чемпионата все там же, на третьем месте. Только теперь у каталонцев почти нулевые шансы оказаться на вершине.

Шансов прорваться на первую строчку было достаточно, но ни одним из них «Барса» так и не воспользовалась. Сначала было сенсационное домашнее поражение от «Гранады», а после тяжелейшей победы над «Валенсией» — две ничьи.

В прошлую субботу команда Рональда Кумана не смогла выиграть у «Атлетико» — 0:0. Надо сказать, что на победу сине-гранатовые не наиграли.

А во вторник «Барселона» провела еще один ужасный матч. На этот раз против «Леванте» — здесь шоу завершилась со счетом 3:3.

Очевидно, что «Барса» провалила заключительный отрезок сезона.

«Сельты»

Тем временем «Сельта» завершает сезон, который в целом стал для нее успешным. Клуб из Виго на данный момент занимает восьмое место.

Ключевым событием стала замена главного тренера. «Сельта» ужасно стартовала, но после назначения Эдуардо Коудета очень быстро пришла в себя.

В Барселону «Сельта» отправится после четыре побед кряду. В прошлом туре команда Коудета выиграла у «Хетафе», а перед этим взяла по три очка в матчах с «Осасуной», «Леванте» и «Вильярреалом».

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«Сельта» забила девять мячей в четырех последних матчах.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу «Сельты» — за 10.75.

Гостей совершенно зря недооценивают в этой ситуации. «Сельту» ждет встреча с деморализованной «Барсой», а это всегда шанс как минимум избежать крупного поражения. Хотя каталонцы в последнее время и так крайне редко побеждают с разницей в два мяча и более.

Ставка — тотал «Сельты» больше 1,5 за 3.85.

На «Барсу» все выходят как на финал, даже если это команды, которые уже давно потеряли турнирную мотивацию.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Сельты» с форой (+2,0) за 1.87.