«Торпедо»
«Торпедо» все еще борется за выход в стыки. Правда, на данный момент команда занимает 6 место с отставанием от заветного четвертого в два пункта.
В минувшем туре «Торпедо» имело все шансы максимально приблизиться к «Алании». Между тем, вояж в Воронеж завершился сухим паритетом.
Команда Александра Бородюка наверняка сделает все, дабы иметь шанс на заветные стыки. При этом, торпедовцы будут оглядываться на поединки с участием «Алании» и «Балтики».
Москвичам ничего не остается, кроме как просто побеждать. А там, глядишь, конкуренты могут оступиться…
«Шинник»
«Шинник» давно вылетел в ПФЛ. Такого поворота накануне чемпионата не ожидал никто, и теперь ярославцы лишь доигрывают провальный сезон.
По всем показателям команда — худшая в ФНЛ. 22 набранных очка в 41 матче — сущий кошмар, а 90 пропущенных мячей — показатель огромных проблем в тылах.
Вот и в предыдущем туре «Шинник» пропустил 4 гола. В матче с молодыми спартаковцами команда боролась, но наиграла лишь на итоговые 4:2.
Последняя победа ярославцев случилась еще полгода назад. Так что сомнительно, чтобы аутсайдер взял очки в Москве.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.20, на ничью за 6.44, а на «Шинник» — за 15.00
Москвичи еще не потеряли шансов на выход в стыки, так что явно будут атаковать с первых минут встречи.
«Шинник» уже потерял турнирную мотивацию, да и обороняется неудачно.
Команда Бородюка настроена исключительно на победу, и, думается, ее в итоге добьется. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 1.63