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    Торпедовцы сразу возьмут свое?

    «Торпедо» — «Шинник». Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, ФНЛ, 15 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Шинник»
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    Александр Бородюк
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 42-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 мая, начало — в 13:00 мск. «Торпедо» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    «Торпедо» все еще борется за выход в стыки. Правда, на данный момент команда занимает 6 место с отставанием от заветного четвертого в два пункта.

    В минувшем туре «Торпедо» имело все шансы максимально приблизиться к «Алании». Между тем, вояж в Воронеж завершился сухим паритетом.

    Команда Александра Бородюка наверняка сделает все, дабы иметь шанс на заветные стыки. При этом, торпедовцы будут оглядываться на поединки с участием «Алании» и «Балтики».

    Прогнозы на ФНЛ

    Москвичам ничего не остается, кроме как просто побеждать. А там, глядишь, конкуренты могут оступиться…

    «Шинник»

    «Шинник» давно вылетел в ПФЛ. Такого поворота накануне чемпионата не ожидал никто, и теперь ярославцы лишь доигрывают провальный сезон.

    По всем показателям команда — худшая в ФНЛ. 22 набранных очка в 41 матче — сущий кошмар, а 90 пропущенных мячей — показатель огромных проблем в тылах.

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    • Вот и в предыдущем туре «Шинник» пропустил 4 гола. В матче с молодыми спартаковцами команда боролась, но наиграла лишь на итоговые 4:2.

    Последняя победа ярославцев случилась еще полгода назад. Так что сомнительно, чтобы аутсайдер взял очки в Москве.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.20, на ничью за 6.44, а на «Шинник» — за 15.00

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    Москвичи еще не потеряли шансов на выход в стыки, так что явно будут атаковать с первых минут встречи.

    «Шинник» уже потерял турнирную мотивацию, да и обороняется неудачно.

    Команда Бородюка настроена исключительно на победу, и, думается, ее в итоге добьется. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» в 1 тайме с коэффициентом 1.63

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    «Торпедо» — «Шинник»: прогноз, ставка (1.63), статистика, коэффициенты матча 15.05.2021. Прогнозы на футбол. Торпедовцы сразу возьмут свое?
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