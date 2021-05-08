В субботу, 8 мая, в 29-м туре российской Премьер-лиги «Уфа» в родных стенах сыграет с «Зенитом». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Уфа» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа» борется с тульским «Арсеналом» и «Ротором» за право участвовать в переходных матчей. За два тура до финиша чемпионата она идет в зоне прямого вылета, но вышестоящей команде уступает только по дополнительным показателям.

Башкирский коллектив за последние четыре поединка российского первенства смог разжиться семью очками . Сперва в этот период он по 3:0 переиграл дома «Ахмат» и в Москве «Спартак».

Затем «горожане» потерпели домашнее фиаско от «Сочи» со счетом 2:3, а в минувшем туре первенства уфимцы расписали гостевую мировую с московским ЦСКА, сыграв 1:1, забив при этом первыми.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В весеннем отрезке чемпионата России «Уфа» провела четыре поединка на своей территории, где трижды терпела поражения и одну встречу выиграла .

«Зенит»

Разгромив в минувшем игровом дне на своем стадионе московский «Локомотив» со счетом 6:1, «Зенит» в третий раз подряд завоевал золотые награды российского чемпионата.

Этой викторией питерцы продлили свою беспроигрышную серию до семи встреч , где только раз потеряли баллы, расписав выездную мировую с «Краснодаром» (2:2).

В остальных шести играх данного поединка «сине-бело-голубые» неизменно побеждали. Общий счет этих поединков составил 23:4. Последний раз дружина Семака проигрывала 8 марта, уступив тогда в Казани «Рубину» — 1:2.

В четырех выездных встречах весенней части чемпионата «Зенит» добился двух выигрышей, а также по одному разу играл вничью и терпел фиаско.

В первом круге «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» со счетом 6:0, а в прошлом сезоне уфимцы в играх с питерцами набрали четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 0:0 в гостях.

Ставка на «Уфа» — «Зенит»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 2.33.

На викторию «Уфы» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.37.

После завоевания чемпионского титула питерцы будут играть в свое удовольствие, предложив наверняка хозяева открытый футбол, что принесет, скорее всего, забитые голы в обе стороны. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.