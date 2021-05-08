ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеНа грани чемпионства и одновременно на грани увольнения «Челси» — «Реал»Магия Тухеля. Молодая энергия «Челси» превзошла увядающий «Реал» «Вашингтон» одержал победу над «Рейнджерс» без Александра Овечкина НХЛ. «Вашингтон» снова обыграл «Рейнджерс», Капризов забил два гола и подрался
  • 23:55
    • «Арсенал» и «Вильярреал» голов не забили
  • 23:54
    • Дубль Кавани не спас «МЮ» от поражения в матче с «Ромой»
    Все новости спорта

    Новоиспеченный чемпион усложнит жизнь башкирцам

    «Уфа» — «Зенит». Ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат России, 8 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Уфу Прогнозы на Зенит Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»
    В субботу, 8 мая, в 29-м туре российской Премьер-лиги «Уфа» в родных стенах сыграет с «Зенитом». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Уфа» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Уфа»

    «Уфа» борется с тульским «Арсеналом» и «Ротором» за право участвовать в переходных матчей. За два тура до финиша чемпионата она идет в зоне прямого вылета, но вышестоящей команде уступает только по дополнительным показателям.

    Башкирский коллектив за последние четыре поединка российского первенства смог разжиться семью очками. Сперва в этот период он по 3:0 переиграл дома «Ахмат» и в Москве «Спартак».

    Затем «горожане» потерпели домашнее фиаско от «Сочи» со счетом 2:3, а в минувшем туре первенства уфимцы расписали гостевую мировую с московским ЦСКА, сыграв 1:1, забив при этом первыми.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В весеннем отрезке чемпионата России «Уфа» провела четыре поединка на своей территории, где трижды терпела поражения и одну встречу выиграла.

    «Зенит»

    Разгромив в минувшем игровом дне на своем стадионе московский «Локомотив» со счетом 6:1, «Зенит» в третий раз подряд завоевал золотые награды российского чемпионата.

    Этой викторией питерцы продлили свою беспроигрышную серию до семи встреч, где только раз потеряли баллы, расписав выездную мировую с «Краснодаром» (2:2).

  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на разгромную победу «Зенита» над «Локомотивом» в «золотом» матче
  • 03/05/2021

    • В остальных шести играх данного поединка «сине-бело-голубые» неизменно побеждали. Общий счет этих поединков составил 23:4. Последний раз дружина Семака проигрывала 8 марта, уступив тогда в Казани «Рубину» — 1:2.

    В четырех выездных встречах весенней части чемпионата «Зенит» добился двух выигрышей, а также по одному разу играл вничью и терпел фиаско.

    В первом круге «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» со счетом 6:0, а в прошлом сезоне уфимцы в играх с питерцами набрали четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 0:0 в гостях.

    Ставка на «Уфа» — «Зенит»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 2.33.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Уфы» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.37.

    После завоевания чемпионского титула питерцы будут играть в свое удовольствие, предложив наверняка хозяева открытый футбол, что принесет, скорее всего, забитые голы в обе стороны. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Питтсбург — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Канада U18 — Россия U18
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Клипперс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тим — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Надаль — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ахмат — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Барти — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сочи — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бублик — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Берреттини — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Уфа» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 08.05.2021. Прогнозы на футбол. Новоиспеченный чемпион усложнит жизнь башкирцам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры