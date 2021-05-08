В 35 туре итальянской Серии А «Специя» на стадионе «Альберто Пикко» примет «Наполи». Матч запланирован на 8 мая 16:00 мск. «Специя» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» борется за выживание, и пока в этом преуспевает. От опасной зоны команда оторвалась уже на три очка.

Нынешнее 16 место вряд ли можно считать успешным. Да и обороняется команда не самым лучшим образом — 55 пропущенных мячей.

К счастью для клуба, периодически он все же набирает очки. Так, в минувшем туре коллектив разошелся миром с «Вероной» (1:1) на выезде.

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В целом, коллектив не выигрывает уже четыре тура кряду. При этом в двух из них ему удалось сыграть вничью — помимо матча с «Мастифами» это также удалось с «Интером» (1:1).

«Наполи»

«Наполи» борется одновременно и за топ-4, и за 2 место в Серии А. Сейчас команда Дженнаро Гаттузо идет на 5-й строчке, отставая от любой из позиций под первой на два очка.

Главная сила неаполитанцев — мощная атака. В 34 сыгранных матчах команда Гаттузо настреляла 74 мяча. В свои ворота пропущено 38 голов.

Перед минувшим туром «Партенопеи» располагались на второй строчке, но домашняя осечка с «Кальяри» (1:1) выдавила их из зоны Лиги чемпионов.

Более того, шестой «Лацио» потенциально догоняет неаполитанцев с учетом матча в запасе. «Адзурри» не знают поражений пять поединков кряду, в которых они трижды победили.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,62.