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    Вернется ли «Наполи» в топ-4?

    «Специя» — «Наполи». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Серии А 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Наполи»
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    «Наполи» идет на 5-м месте
    В 35 туре итальянской Серии А «Специя» на стадионе «Альберто Пикко» примет «Наполи». Матч запланирован на 8 мая 16:00 мск. «Специя» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Мая 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 16:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.35
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Специя»

    «Специя» борется за выживание, и пока в этом преуспевает. От опасной зоны команда оторвалась уже на три очка.

    Нынешнее 16 место вряд ли можно считать успешным. Да и обороняется команда не самым лучшим образом — 55 пропущенных мячей.

    К счастью для клуба, периодически он все же набирает очки. Так, в минувшем туре коллектив разошелся миром с «Вероной» (1:1) на выезде.

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    В целом, коллектив не выигрывает уже четыре тура кряду. При этом в двух из них ему удалось сыграть вничью — помимо матча с «Мастифами» это также удалось с «Интером» (1:1).

    «Наполи»

    «Наполи» борется одновременно и за топ-4, и за 2 место в Серии А. Сейчас команда Дженнаро Гаттузо идет на 5-й строчке, отставая от любой из позиций под первой на два очка.

    Главная сила неаполитанцев — мощная атака. В 34 сыгранных матчах команда Гаттузо настреляла 74 мяча. В свои ворота пропущено 38 голов.

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    • Перед минувшим туром «Партенопеи» располагались на второй строчке, но домашняя осечка с «Кальяри» (1:1) выдавила их из зоны Лиги чемпионов.

    Более того, шестой «Лацио» потенциально догоняет неаполитанцев с учетом матча в запасе. «Адзурри» не знают поражений пять поединков кряду, в которых они трижды победили.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,62.

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