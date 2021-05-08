«Малага»
За пять туров до завершения второго по рангу дивизиона Испании «Малага» находится в середине турнирной таблицы,
«Анчоусы» в целом неплохо проводят отрезок в весенней части, проиграв за этот период в четырех поединках из 11 сыгранных. Также они еще четыре раза выиграли и трижды сыграли вничью.
Правда,
В родных стенах в отрезке последних шести встреч первенства «Малага» победила в половине из них, а также два раза проиграла и одну игру свела вничью.
«Мальорка»
«Мальорка»
Островитяне в своем последнем проведенном поединке на своем поле смогли обыграть «Мирандес» (2:1), а перед этим по 0:1 на выезде уступили «Кастельону» и «Сабаделю».
До этих неудач у «киноварных» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две «сухие» домашние виктории и одна гостевая ничья, а еще ранее они уступили в двух встречах при одной мировой.
Вот уже
В первом круге «Мальорка» на своей арене переиграла «Малагу» со счетом 3:1.
Прогноз и ставка на «Малага» — «Мальорка»
Букмекеры в данной игре находятся на стороне гостей, оценивая победу «Мальорки» в 2.12, в «Малагу» верят на 3.82, ничья — 3.20.
Похоже, что «анчоусы» уже досрочно ушли на отдых и вполне могут отдать три очка островитянам, которые находятся в нескольких шагах от элиты. Наш прогноз — П2.