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    «Малага» — «Мальорка». Прогноз и ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Испании, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Мальорка»
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    Абдон Пратс
    8 мая в рамках 38-го тура второго испанского дивизиона «Малага» на своей арене примет «Мальорку». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Малага» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 08 Мая 2021 года
    Малага
  • Малага
    •  Малага 22:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
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    «Малага»

    За пять туров до завершения второго по рангу дивизиона Испании «Малага» находится в середине турнирной таблицы, уже ни на что не претендуя.

    «Анчоусы» в целом неплохо проводят отрезок в весенней части, проиграв за этот период в четырех поединках из 11 сыгранных. Также они еще четыре раза выиграли и трижды сыграли вничью.

    Правда, сейчас у «медуз» 3-матчевая безвыигрышная серия, которая началась с мировой против «Лас-Пальмаса» (1:1) в гостях, после чего они поочередно уступили дома «Фуэнлабраде» (0:1) и на выезде «Эспаньолу» (0:3).

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    В родных стенах в отрезке последних шести встреч первенства «Малага» победила в половине из них, а также два раза проиграла и одну игру свела вничью.

    «Мальорка»

    «Мальорка» идет на второй позиции, дающей прямой билет в Примеру. У балеарцев на счету 71 очко и значительное отставание от лидера, а третью строку они опережают на восемь пунктов.

    Островитяне в своем последнем проведенном поединке на своем поле смогли обыграть «Мирандес» (2:1), а перед этим по 0:1 на выезде уступили «Кастельону» и «Сабаделю».

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    • До этих неудач у «киноварных» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две «сухие» домашние виктории и одна гостевая ничья, а еще ранее они уступили в двух встречах при одной мировой.

    Вот уже в пяти поединках на выезде «Мальорка» не может одержать викторий, проиграв за это время в четырех из них при одном мировом исходе.

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    В первом круге «Мальорка» на своей арене переиграла «Малагу» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставка на «Малага» — «Мальорка»

    Букмекеры в данной игре находятся на стороне гостей, оценивая победу «Мальорки» в 2.12, в «Малагу» верят на 3.82, ничья — 3.20.

    Похоже, что «анчоусы» уже досрочно ушли на отдых и вполне могут отдать три очка островитянам, которые находятся в нескольких шагах от элиты. Наш прогноз — П2.

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