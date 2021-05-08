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    Сможет ли «Локо» оправиться после поражения от «Зенита»?

    «Локомотив» — «Динамо». Прогноз (к. 1.77) и ставки на футбол, РПЛ, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо»
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    Федор Смолов
    В 29 туре российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Динамо» на стадионе «РЖД Арена». Игра состоится 8 мая в 16:30 по мск. «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    «Локомотив» с треском прервал свою победную серию, которая насчитывала 11 матчей. «Железнодорожники» в прошлом туре потерпели разгромное поражение от «Зенита» (1:6).

    Это повлияло на турнирное положение команды Марко Николича. Теперь она третья, а не вторая и отстает от «Спартака» на одно очко в борьбе за Лигу чемпионов.

    В предыдущих матчах чемпионата «Локо» разгромил «Тамбов» (5:2) и «Ростов» (4:1), а также победил «Спартак» 2:0. Также была победа в полуфинале Кубка России над ЦСКА (2:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    До этого поединка «Локомотив» выиграл дома шесть раз подряд и пропустил только трижды.

    «Динамо»

    «Динамо» все еще сохраняет теоретические шансы на еврокубки. Команда Сандро Шварца находится всего в трех очках от «Рубина», который идет на 4 месте. Но здесь еще придется надеется на неудачи «Сочи» и ЦСКА, которые первыми за «Динамо» стоят в очереди.

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    • «Бело-голубые» проиграли два прошлых тура. Они уступили в очной дуэли «Рубину» (0:2), а также потерпели поражение от «Химок» (0:1). Единственную победу за 4 тура «Динамо» одержало 17 апреля над «Ротором» (3:0).

    Всего «Динамо» провело 28 матчей, победило в 14 из них и уступило в десяти. В 4 случаях коллектив довольствовался ничьей.

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    Из 14 выездных матчей сезона «Динамо» выиграло лишь пять. По выездной статистике клуб занимает 8 место в таблице.

    Прогноз и ставка

    Согласно котировкам, «Локомотив» имеет небольшое преимущество — 2.45 против 2.95. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.45.

    «Локомотив» потерпел серьезное психологическое потрясение. После этого обязательно нужна победа. «Динамо» и само не в лучшем состоянии после двух подряд поражений. Хозяева выиграли дома шесть раз подряд. Поставить на «Локо» с подстраховкой можно за 1.77.

    «Динамо» пропускало первым в 3 из 4 матчей чемпионата. Поставить на то, что «Локомотив» забьет первым можно за 1.92.

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