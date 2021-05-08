«Локомотив»
«Локомотив» с треском прервал свою победную серию, которая насчитывала 11 матчей. «Железнодорожники» в прошлом туре потерпели
Это повлияло на турнирное положение команды Марко Николича. Теперь она третья, а не вторая и отстает от «Спартака» на одно очко в борьбе за Лигу чемпионов.
В предыдущих матчах чемпионата «Локо» разгромил «Тамбов» (5:2) и «Ростов» (4:1), а также победил «Спартак» 2:0. Также была победа в полуфинале Кубка России над ЦСКА (2:0).
До этого поединка «Локомотив» выиграл дома шесть раз подряд и пропустил только трижды.
«Динамо»
«Динамо» все еще сохраняет теоретические шансы на еврокубки. Команда Сандро Шварца находится всего в трех очках от «Рубина», который идет на 4 месте. Но здесь еще придется надеется на неудачи «Сочи» и ЦСКА, которые первыми за «Динамо» стоят в очереди.
«Бело-голубые» проиграли два прошлых тура. Они уступили в очной дуэли «Рубину» (0:2), а также потерпели поражение от «Химок» (0:1). Единственную победу за 4 тура «Динамо» одержало 17 апреля над «Ротором» (3:0).
Всего «Динамо» провело 28 матчей, победило в 14 из них и уступило в десяти. В 4 случаях коллектив довольствовался ничьей.
Из 14 выездных матчей сезона «Динамо»
Прогноз и ставка
Согласно котировкам, «Локомотив» имеет небольшое преимущество — 2.45 против 2.95. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.45.
«Локомотив» потерпел серьезное
«Динамо» пропускало первым в 3 из 4 матчей чемпионата. Поставить на то, что «Локомотив» забьет первым можно за 1.92.