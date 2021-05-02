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    «Бордо» упрется в матче с «Ренном»?

    «Бордо» — «Ренн». Прогноз (к. 1.61) на футбол, Лига 1, 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Ренн»
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    Хатем Бен Арфа
    «Бордо» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 мая, начало — в 14:00 мск. «Бордо» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Мая 2021 года
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  • X
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  • 2
  • 1.75
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    «Бордо»

    «Бордо» нынешний сезон откровенно проваливает. Жирондинцы докатились до борьбы за выживание.

    Нынешнее 16 место выглядит угрожающе. Тем паче, гандикап от вылетающей 18 позиции составляет 5 очков, и это — за 4 тура до финиша.

    А вот в минувшем туре жирондинцы были показательно биты. «Лорьян» разгромил «Бордо» со счетом 4:1.

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    Особенно удручает серия из пяти поражений подряд. Последняя виктория (1:3 над «Дижоном») была добыта еще полтора месяца назад.

    «Ренн»

    «Ренн» находится на 7 месте в турнирной таблице Лиги 1. Разумеется, бретонцы надеются вскочить на 5 строчку, дающую шанс на выход в еврокубки.

    В активе у «Ренна» сейчас 54 очка. «Ренн» отстает от идущего пятым «Ланса» всего-лишь на два пункта.

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    • «Ренн» в минувшем туре добыл важнейшие три очка. Дома бретонцы буквально деклассировали «Дижон» (5:1).

    Причем до того команда разгромила еще и «Анже» (0:3). Вообще, победная серия «Ренна» составляет уже три поединка.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.75, на ничью за 3.90, а на «Бордо» — за 4.50.

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    Хозяева борются за выживание, и явно постараются добыть хотя бы один балл.

    «Ренн» борется за еврокубки, но поединки с жирондинцами для команды всегда складываются непросто.

    Жирондинцы играют дома, к тому же отчаянно бьются за выживание. Наши прогноз и ставка — Фора «Бордо» +1 с коэффициентом 1.61.

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