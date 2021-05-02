«Бордо» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 мая, начало — в 14:00 мск. «Бордо» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» нынешний сезон откровенно проваливает. Жирондинцы докатились до борьбы за выживание.

Нынешнее 16 место выглядит угрожающе. Тем паче, гандикап от вылетающей 18 позиции составляет 5 очков, и это — за 4 тура до финиша.

А вот в минувшем туре жирондинцы были показательно биты. «Лорьян» разгромил «Бордо» со счетом 4:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Особенно удручает серия из пяти поражений подряд. Последняя виктория (1:3 над «Дижоном») была добыта еще полтора месяца назад.

«Ренн»

«Ренн» находится на 7 месте в турнирной таблице Лиги 1. Разумеется, бретонцы надеются вскочить на 5 строчку, дающую шанс на выход в еврокубки.

В активе у «Ренна» сейчас 54 очка. «Ренн» отстает от идущего пятым «Ланса» всего-лишь на два пункта.

«Ренн» в минувшем туре добыл важнейшие три очка. Дома бретонцы буквально деклассировали «Дижон» (5:1).

Причем до того команда разгромила еще и «Анже» (0:3). Вообще, победная серия «Ренна» составляет уже три поединка.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.75, на ничью за 3.90, а на «Бордо» — за 4.50.

Хозяева борются за выживание, и явно постараются добыть хотя бы один балл .

«Ренн» борется за еврокубки, но поединки с жирондинцами для команды всегда складываются непросто.

Жирондинцы играют дома, к тому же отчаянно бьются за выживание. Наши прогноз и ставка — Фора «Бордо» +1 с коэффициентом 1.61.