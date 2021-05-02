«Бордо»
«Бордо» нынешний сезон откровенно проваливает. Жирондинцы докатились до борьбы за выживание.
Нынешнее 16 место выглядит угрожающе. Тем паче, гандикап от вылетающей 18 позиции составляет 5 очков, и это — за 4 тура до финиша.
А вот в минувшем туре жирондинцы были показательно биты. «Лорьян» разгромил «Бордо» со счетом 4:1.
Особенно удручает серия из пяти поражений подряд. Последняя виктория (1:3 над «Дижоном») была добыта еще полтора месяца назад.
«Ренн»
«Ренн» находится на 7 месте в турнирной таблице Лиги 1. Разумеется, бретонцы надеются вскочить на 5 строчку, дающую шанс на выход в еврокубки.
В активе у «Ренна» сейчас 54 очка. «Ренн» отстает от идущего пятым «Ланса» всего-лишь на два пункта.
«Ренн» в минувшем туре добыл важнейшие три очка. Дома бретонцы буквально деклассировали «Дижон» (5:1).
Причем до того команда разгромила еще и «Анже» (0:3). Вообще, победная серия «Ренна» составляет уже три поединка.
Прогноз
Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.75, на ничью за 3.90, а на «Бордо» — за 4.50.
Хозяева борются за выживание, и явно
«Ренн» борется за еврокубки, но поединки с жирондинцами для команды всегда складываются непросто.
Жирондинцы играют дома, к тому же отчаянно бьются за выживание. Наши прогноз и ставка — Фора «Бордо» +1 с коэффициентом 1.61.