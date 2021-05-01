«Милан» сыграет на своем поле с «Беневенто» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:45 мск. «Милан» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Всё, «Милан» развалился . Опасения были не напрасными, «россонери» по итогам сезона действительно могут оказаться за пределами топ-4.

В начале недели «Милан» без шансов проиграл на выезде «Лацио» — ужасное поражение со счетом 0:3. И это вряд ли тот случай, когда можно сказать, что команде не хватило Златана Ибрагимовича. Игру в Риме швед пропускал из-за очередного повреждения. К «Беневенто» он вроде бы будет готов.

А перед этим «Милан» еще и «Сассуоло» проиграл. Именно эти два поражения отбросили команду Стефано Пиоли на пятое место. «Атлаланта» опережает «россонери» на два очка, а «Наполи» и «Ювентус» лишь по дополнительным показателям.

Ситуация, с одной стороны, не такая уж и критичная, но, учитывая уровень футбола, который «Милан» показывал в недавних матчах, вернуться в четверку лучших будет проблематично.

«Милан» пропустил семь мячей в четырех предыдущих матчах.

«Беневенто»

Тем временем «Беневенто» уже в зоне вылета — на 18-м месте. После Нового года команда Филиппо Индзаги одержала лишь две победы. Как ни странно, но три очка скромный клуб смог набрать в гостевой игре с «Ювентусом» (1:0) в конце марта.

В апреле «Беневенто» сыграл вничью с «Пармой» и «Дженоа», а также уступил «Сассуоло», «Лацио» и «Удинезе».

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На этом отрезке «Беневенто» пропустил 14 мячей, но и забил немало — девять.

Прогноз и ставка

На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Беневенто» — за 9.00.

Учитывая состояние «Милана», произойти может что угодно . Хозяева, похоже, просели как в физическом плане, так и в психологическом.

Поэтому ставка — на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.21.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.79.