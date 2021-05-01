«Милан»
Всё,
В начале недели «Милан» без шансов проиграл на выезде «Лацио» — ужасное поражение со счетом 0:3. И это вряд ли тот случай, когда можно сказать, что команде не хватило Златана Ибрагимовича. Игру в Риме швед пропускал из-за очередного повреждения. К «Беневенто» он вроде бы будет готов.
А перед этим «Милан» еще и «Сассуоло» проиграл. Именно эти два поражения отбросили команду Стефано Пиоли на пятое место. «Атлаланта» опережает «россонери» на два очка, а «Наполи» и «Ювентус» лишь по дополнительным показателям.
Ситуация, с одной стороны, не такая уж и критичная, но, учитывая уровень футбола, который «Милан» показывал в недавних матчах, вернуться в четверку лучших будет проблематично.
«Милан» пропустил семь мячей в четырех предыдущих матчах.
«Беневенто»
Тем временем «Беневенто» уже в зоне вылета — на 18-м месте. После Нового года команда Филиппо Индзаги одержала лишь две победы. Как ни странно, но три очка скромный клуб смог набрать в гостевой игре с «Ювентусом» (1:0) в конце марта.
В апреле «Беневенто» сыграл вничью с «Пармой» и «Дженоа», а также уступил «Сассуоло», «Лацио» и «Удинезе».
На этом отрезке «Беневенто» пропустил 14 мячей, но и забил немало — девять.
Прогноз и ставка
На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Беневенто» — за 9.00.
Учитывая состояние «Милана»,
Поэтому ставка — на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.21.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.79.