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    Сможет ли «Милан» выиграть у «Беневенто»?

    «Милан» — «Беневенто». Прогноз и ставка (к. 2.21) на чемпионат Италии по футболу 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Беневенто»
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    Хакан Чалханоглу
    «Милан» сыграет на своем поле с «Беневенто» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:45 мск. «Милан» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Мая 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 21:45 Беневенто Беневенто
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «Милан»

    Всё, «Милан» развалился. Опасения были не напрасными, «россонери» по итогам сезона действительно могут оказаться за пределами топ-4.

    В начале недели «Милан» без шансов проиграл на выезде «Лацио» — ужасное поражение со счетом 0:3. И это вряд ли тот случай, когда можно сказать, что команде не хватило Златана Ибрагимовича. Игру в Риме швед пропускал из-за очередного повреждения. К «Беневенто» он вроде бы будет готов.

    А перед этим «Милан» еще и «Сассуоло» проиграл. Именно эти два поражения отбросили команду Стефано Пиоли на пятое место. «Атлаланта» опережает «россонери» на два очка, а «Наполи» и «Ювентус» лишь по дополнительным показателям.

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    • Ситуация, с одной стороны, не такая уж и критичная, но, учитывая уровень футбола, который «Милан» показывал в недавних матчах, вернуться в четверку лучших будет проблематично.

    «Милан» пропустил семь мячей в четырех предыдущих матчах.

    «Беневенто»

    Тем временем «Беневенто» уже в зоне вылета — на 18-м месте. После Нового года команда Филиппо Индзаги одержала лишь две победы. Как ни странно, но три очка скромный клуб смог набрать в гостевой игре с «Ювентусом» (1:0) в конце марта.

    В апреле «Беневенто» сыграл вничью с «Пармой» и «Дженоа», а также уступил «Сассуоло», «Лацио» и «Удинезе».

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    На этом отрезке «Беневенто» пропустил 14 мячей, но и забил немало — девять.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Беневенто» — за 9.00.

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    Учитывая состояние «Милана», произойти может что угодно. Хозяева, похоже, просели как в физическом плане, так и в психологическом.

    Поэтому ставка — на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.21.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.79.

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