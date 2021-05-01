1 мая на стадионе «Амекс» «Брайтон» примет «Лидс» в рамках 34 тура английской Премьер-лиги. Команды начнут в 17:00 мск. «Брайтон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

После 33 туров «Брайтон» занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ (34 очка). Разрыв между ним и зоной вылета составляет всего 7 пунктов, а выиграть подопечные Грэма Поттера не могут уже 4 тура.

«Чайки» сыграли по нулям с «Эвертоном» и «Челси», а также проиграли «Ман Юнайтед» 1:2 и «Шеффилд Юнайтед» 0:1.

«Брайтон» очень мало побеждает дома с начала этого года. В восьми домашних матчах АПЛ коллектив одержал только две победы.

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Тарик Лэмпти и Соли Марч продолжают восстановление после травмы, а Флорин Андоне находится под вопросом.

«Лидс»

«Лидс» в последнее время сильно прибавил и уже добрался до 9 строчки. Команда Марсело Бьелсы набрала 47 очков, сохранив тем самым прописку в АПЛ.

«Павлины» не знают вкуса поражений шесть матчей подряд — 3 ничьи и 3 победы. За этот отрезок гости стали настоящим кошмаром для элиты АПЛ. Они отобрали очки у «Челси» (0:0), МЮ (0:0), «Ливерпуля» (1:1) и даже «Ман Сити» (1:2).

Сопутствовали этому успеху победы над «Фулхэмом» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Всего в этом сезоне команда набрала 14 побед и столько же поражений. Кроме того, «Лидс» является единственной командой турнира, у которой 50 забитых и 50 пропущенных мячей.

В лазарете у гостей Лиам Купер и Адам Форшоу. Рафинья и Родриго пропустили несколько матчей и пока что они под вопросом.

Прогноз и ставка

Несмотря на отличные результаты «Лидс» не является фаворитом — 2.26 победа «Брайтона» и 3.30 победа «Лидса». За 3.40 букмекеры предлагают поставить на ничью.

На бумаге «Брайтон» имеет перевес, но по результатам «Лидс» более симпатичен. Команда провела три матча подряд с сильными соперниками и доставила им много проблем, пропустив при этом всего 2 гола.

Считаем, что при такой игровой форме «Лидс» возьмет реванш (0:1) у «Брайтона».

«Брайтон» забил за прошлые три тура один гол, при этом «Лидс» пропустил всего два гола за 3 матча с топами АПЛ. Давайте поставим на оборону гостей и заиграем ставку ИТМ1 (1.5) за 1.69.