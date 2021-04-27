Во вторник, 27 апреля, в отложенном матче 35-го тура первого английского дивизиона «Брентфорд» на своей арене сразится с «Ротерхэм Юнайтед». Начало игры — в 21:00 по мск. «Брентфорд» — «Ротерхэм Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» за последние два месяца проиграл только раз, уступив еще в начале марта в гостях «Норвичу» (0:1), который уже поднялся в элитный дивизион.

После того «Пчелы» провели еще девять встреч в рамках первенства, где одержали три виктории и шесть раз делили очки со своими оппонентами.

В минувшем туре они победили «Борнмут» (1:0) на выезде, а матчем ранее они сыграли вничью с «Кардиффом» (1:1), а перед этим была нулевая ничья с «Миллуоллом» (0:0).

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В турнирной таблице Чемпионшипа клуб из Лондона с 78 набранными очками идет на третьей позиции и уже потерял шансы на прямой выход в АПЛ, но зато уже обеспечил себе место в плей-офф за оставшую путевку в элиту.

«Ротерхэм Юнайтед»

«Ротерхэм» на данный момент находится в зоне вылета. Сейчас команда занимает 22 место, имея в своем активе лишь 39 очков.

Показатели у одного из аутсайдеров подобающие. К примеру, лишь 42 забитых мячей в 42 матче явно говорят о проблемах в атаке.

В четырех предыдущих турах коллектив терпел лишь одни поражения. Обидчиками «Мельников» выступили «Ковентри» (0:1), «Бирмингем» (0:1), «Мидлсбро» (1:2) и «Барнсли» (0:1).

Предыдущая победа была одержана как раз перед этой серией, когда 13 апреля победил на своем поле «Куинз Парк Рейнджерс» (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — «Брентфорд» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.