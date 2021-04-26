26 апреля в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» сыграет с «Альбасете» в 36-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 20:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» с 56 очками находится в данный момент на шестом месте, сильно отставая от первых двух строк, а седьмую позицию опережает всего на четыре балла.

«Пчелы» за минувшие девять встреч первенства потерпели два фиаско, а также в этот период они три раза сыграли вничью и добыли четыре виктории.

В минувшем туре «великаны» на выезде не смогли справиться с «Логроньесом», сыграв 0:0, а несколькими днями ранее были повержены дома «Мирандесом» (0:1), т.с. прервав на тот момент серию из двух побед.

Все прогнозы на футбол

На своей территории в текущем розыгрыше Сегунды клуб из Мадрида выступает сносно, выиграв десять встреч при двух мировых и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 24:15.

«Альбасете»

«Альбасете» замыкает турнирную таблицу второго испанского дивизиона, имея на своем счету 32 очка и отстает от безопасной позиции на шесть баллов.

Только в минувшем туре первенства «сыровары» смогли прервать свою серию поражений, обыграв на своей арене «Мирандес» со счетом 1:0. А до этого они проиграли четыре игры подряд.

В этот неудачный период аутсайдер Сегунды в родных стенах был повержен «Кастельоном» (0:1) и «Эспаньолом» (0:3), а в гостях уступил 0:2 «Малаге» и 1:2 «Жироне».

В гостях в текущем сезоне «Альбасете» три встречи выиграл, столько же раз сыграл вничью и 11 раз уходил с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных — 8:24.

В первом круге «Альбасете» обыграл дома «Райо» со счетом 2:1, а в прошлом чемпионате «пчелы» в играх с «сыроварами» заработали четыре очка, победив 1:0 на своем поле и сыграв 1:1 в гостях.

Прогноз и ставка на «Райо Вальекано» — «Альбасете»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 1.64, победа «Альбасете» — 5.90, ничья — 3.74.

Так как «Альбасете» мало забивает в гостях, то в этой встрече рискнем поставить на «сухую» викторию «пчел».