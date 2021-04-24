«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» подходит к этой игре с серией из шести поражений подряд — пять в АПЛ и еще одно в Кубке Англии, из которого команда вылетела от «Челси» (0:2).
В чемпионате «ШЮ» проиграл «Саутгемптону» (0:2), «Лестеру» (0:5), «Лидсу» (1:2), «Арсеналу» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:1).
Последняя на сегодня победа команды была добыта еще 3 марта — 1:0 против «Астон Виллы».
«Шеффилд» — безнадежный аутсайдер АПЛ и уже лишился шансов остаться в элите по итогам этого сезона, отставая от 17 места на 19 очков.
«Брайтон»
«Брайтон» так и не смог подняться выше середины турнирной таблицы, а сейчас команда и вовсе на грани вылета. У нее 34 очка, что всего на 7 пунктов больше, чем у «Фулхэма», который занимает 18 место.
В предыдущем туре южане сенсационно отобрали очки у «Челси» (0:0). Вероятно, шумиха вокруг Суперлиги помогла аутсайдеру набрать один балл.
В позапрошлом туре «Чайки» также зацепились за ничью в домашней встрече с «Эвертоном» (0:0). До этого они проиграли на выезде «Ман Юнайтед» 1:2.
На выезде «Брайтон» выиграл лишь один матч из шести в предыдущих поединках. Помимо победы у гостей было три неудачи и две ничьи.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.
Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.