«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 22:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» подходит к этой игре с серией из шести поражений подряд — пять в АПЛ и еще одно в Кубке Англии, из которого команда вылетела от «Челси» (0:2).

В чемпионате «ШЮ» проиграл «Саутгемптону» (0:2), «Лестеру» (0:5), «Лидсу» (1:2), «Арсеналу» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:1).

Последняя на сегодня победа команды была добыта еще 3 марта — 1:0 против «Астон Виллы».

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«Шеффилд» — безнадежный аутсайдер АПЛ и уже лишился шансов остаться в элите по итогам этого сезона, отставая от 17 места на 19 очков.

«Брайтон»

«Брайтон» так и не смог подняться выше середины турнирной таблицы, а сейчас команда и вовсе на грани вылета. У нее 34 очка, что всего на 7 пунктов больше, чем у «Фулхэма», который занимает 18 место.

В предыдущем туре южане сенсационно отобрали очки у «Челси» (0:0). Вероятно, шумиха вокруг Суперлиги помогла аутсайдеру набрать один балл.

В позапрошлом туре «Чайки» также зацепились за ничью в домашней встрече с «Эвертоном» (0:0). До этого они проиграли на выезде «Ман Юнайтед» 1:2.

На выезде «Брайтон» выиграл лишь один матч из шести в предыдущих поединках. Помимо победы у гостей было три неудачи и две ничьи.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.