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    Оторвется ли «Брайтон» от зоны вылета?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Англии по футболу 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»
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    В прошлом туре «Брайтон» отобрал очки у «Челси»
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 22:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.25
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.73
  • Ставка!
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» подходит к этой игре с серией из шести поражений подряд — пять в АПЛ и еще одно в Кубке Англии, из которого команда вылетела от «Челси» (0:2).

    В чемпионате «ШЮ» проиграл «Саутгемптону» (0:2), «Лестеру» (0:5), «Лидсу» (1:2), «Арсеналу» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:1).

    Последняя на сегодня победа команды была добыта еще 3 марта — 1:0 против «Астон Виллы».

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    «Шеффилд» — безнадежный аутсайдер АПЛ и уже лишился шансов остаться в элите по итогам этого сезона, отставая от 17 места на 19 очков.

    «Брайтон»

    «Брайтон» так и не смог подняться выше середины турнирной таблицы, а сейчас команда и вовсе на грани вылета. У нее 34 очка, что всего на 7 пунктов больше, чем у «Фулхэма», который занимает 18 место.

    В предыдущем туре южане сенсационно отобрали очки у «Челси» (0:0). Вероятно, шумиха вокруг Суперлиги помогла аутсайдеру набрать один балл.

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    • В позапрошлом туре «Чайки» также зацепились за ничью в домашней встрече с «Эвертоном» (0:0). До этого они проиграли на выезде «Ман Юнайтед» 1:2.

    На выезде «Брайтон» выиграл лишь один матч из шести в предыдущих поединках. Помимо победы у гостей было три неудачи и две ничьи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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