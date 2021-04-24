«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Кайсериспором» в рамках 37-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 20:30 мск. «Бешикташ» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» борется за чемпионский титул. Причем «орлы» видятся главными фаворитами чемпионата, что наглядно подтверждают высокими результатами.

Отрыв от ближайшего преследователя не такой уж и огромный. «Бешикташ» в 34 встречах набрал 72 очков, что лишь на 3 больше, чем у идущего следом «Фенербахче».

Минувший тур для стамбульцев вышел неудачным. На выезде «орлам» не удалось сломить сопротивление «Сивасспора» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Поединки против «Кайсериспора» команде даются весьма успешно. Из пяти последних матчей «Бешикташ» выиграл в трех при одном поражении и одной ничьей.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» на текущий момент занимает 17 место. Правда, гандикап от идущего на опасном 18 месте «Башакшехира» составляет только 2 пункта, причем у стамбульцев еще есть матч в запасе.

В активе у команды сейчас 35 очков. Причем забивает «Кайсериспор» с заметной натугой: лишь 26 мячей в 34 встречах.

«Кайсериспор» в минувшем туре не сумел добыть три очка. Дома команда подписала мировое соглашение с «Генчлербирлиги» (2:2).

Теперь же предстоит испытание лидером Суперлиги, причем на выезде. Наверняка «Кайсериспор» постарается дать бой сильному оппоненту, вот только команде вряд ли удастся поживиться очками.

Прогноз и ставка на «Бешикташ» — «Кайсериспор»

Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.43, на ничью за 5.05, а на «Кайсериспор» — за 7.60

Хозяева несутся к чемпионскому титулу, и не позволят себе потерю очков в матче с одним из аутсайдеров Суперлиги.

«Кайсериспор» постарается дать бой лидеру, но в итоге вынужден будет уступить.

Хозяева потеряли очки в минувшем туре, и теперь будут настроены на победу с первых минут. Наши прогноз и ставка — Фора «Бешикташа» -1 с коэффициентом 1.62