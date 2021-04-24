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    «Орлы» не заметят аутсайдера

    «Бешикташ» — «Кайсериспор». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, Суперлига, 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Кайсериспор»
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    Кайл Ларин
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Кайсериспором» в рамках 37-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 20:30 мск. «Бешикташ» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Апреля 2021 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:30 Кайсериспор Кайсериспор
  • Кайсери
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.90
  • Ставка!
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» борется за чемпионский титул. Причем «орлы» видятся главными фаворитами чемпионата, что наглядно подтверждают высокими результатами.

    Отрыв от ближайшего преследователя не такой уж и огромный. «Бешикташ» в 34 встречах набрал 72 очков, что лишь на 3 больше, чем у идущего следом «Фенербахче».

    Минувший тур для стамбульцев вышел неудачным. На выезде «орлам» не удалось сломить сопротивление «Сивасспора» (0:0).

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    Поединки против «Кайсериспора» команде даются весьма успешно. Из пяти последних матчей «Бешикташ» выиграл в трех при одном поражении и одной ничьей.

    «Кайсериспор»

    «Кайсериспор» на текущий момент занимает 17 место. Правда, гандикап от идущего на опасном 18 месте «Башакшехира» составляет только 2 пункта, причем у стамбульцев еще есть матч в запасе.

    В активе у команды сейчас 35 очков. Причем забивает «Кайсериспор» с заметной натугой: лишь 26 мячей в 34 встречах.

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  • 20/04/2021

    • «Кайсериспор» в минувшем туре не сумел добыть три очка. Дома команда подписала мировое соглашение с «Генчлербирлиги» (2:2).

    Теперь же предстоит испытание лидером Суперлиги, причем на выезде. Наверняка «Кайсериспор» постарается дать бой сильному оппоненту, вот только команде вряд ли удастся поживиться очками.

    Прогноз и ставка на «Бешикташ» — «Кайсериспор»

    Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.43, на ничью за 5.05, а на «Кайсериспор» — за 7.60

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    Хозяева несутся к чемпионскому титулу, и не позволят себе потерю очков в матче с одним из аутсайдеров Суперлиги.

    «Кайсериспор» постарается дать бой лидеру, но в итоге вынужден будет уступить.

    Хозяева потеряли очки в минувшем туре, и теперь будут настроены на победу с первых минут. Наши прогноз и ставка — Фора «Бешикташа» -1 с коэффициентом 1.62

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