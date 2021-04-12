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    Вернется ли «Эвертон» на победный путь?

    «Брайтон» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.10) и ставка на матч АПЛ 12 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Эвертон»
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    «Эвертон» идет на восьмом месте
    В 31-м туре чемпионата Англии «Брайтон» будет принимать «Эвертон». Встреча пройдет на «Эмерикан Экспресс Коммьюнити» 12 апреля. Начало — в 22:15 мск. «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Апреля 2021 года
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    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:15 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    «Брайтон» находится на 16-й строчке. Команда Грэма Поттера до сих пор не обезопасила себя от вылета в Чемпионшип.

    Во второй половине марта «Брайтон» одержал две важнейшие победы, выиграв после трех поражений кряду у «Саутгемптона» и «Ньюкасла». В этих двух матчах было забито пять мячей.

    При этом, что интересно, если взять отрезок из 15-ти предыдущих матчей в АПЛ, поражений у «Брайтона» не так уж и много — пять.

    Все прогнозы на АПЛ

    В первом апрельском поединке клуб потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) на выезде, хотя выигрывал 1:0 к 62-й минуте.

    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей. Теоретически команда Карло Анчелотти еще может бороться даже за путевку в Лигу чемпионов, но добиться такого результата будет крайне сложно.

    «Эвертон» начал прошлый месяц с двух побед, но потом потерпел три поражения кряду. Сначала «ириски» проиграли «Челси» и «Бернли» в рамках АПЛ.

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    • А уже перед международной паузой команда Анчелотти вылетела из Кубка Англии, уступив дома «Манчестер Сити».

    В прошлом туре мерсисайдцы упустили дома победу над «Кристал Пэлас» (1:1). Тем самым уже четыре поединка кряду они не знают побед.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

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