В 31-м туре чемпионата Англии «Брайтон» будет принимать «Эвертон». Встреча пройдет на «Эмерикан Экспресс Коммьюнити» 12 апреля. Начало — в 22:15 мск. «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» находится на 16-й строчке. Команда Грэма Поттера до сих пор не обезопасила себя от вылета в Чемпионшип.

Во второй половине марта «Брайтон» одержал две важнейшие победы, выиграв после трех поражений кряду у «Саутгемптона» и «Ньюкасла». В этих двух матчах было забито пять мячей.

При этом, что интересно, если взять отрезок из 15-ти предыдущих матчей в АПЛ, поражений у «Брайтона» не так уж и много — пять.

Все прогнозы на АПЛ

В первом апрельском поединке клуб потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) на выезде, хотя выигрывал 1:0 к 62-й минуте.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей. Теоретически команда Карло Анчелотти еще может бороться даже за путевку в Лигу чемпионов, но добиться такого результата будет крайне сложно.

«Эвертон» начал прошлый месяц с двух побед, но потом потерпел три поражения кряду. Сначала «ириски» проиграли «Челси» и «Бернли» в рамках АПЛ.

А уже перед международной паузой команда Анчелотти вылетела из Кубка Англии, уступив дома «Манчестер Сити».

В прошлом туре мерсисайдцы упустили дома победу над «Кристал Пэлас» (1:1). Тем самым уже четыре поединка кряду они не знают побед.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.